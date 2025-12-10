Ova djevojčica (14) je nestala. Jeste li je vidjeli?

Policija traga za Teodorom Demaku (14), koja je nestala u Zagrebu.

Prema podacima Policijske uprave zagrebačke, djevojčica je nestala jučer kada se udaljila s adrese u Ulici Vida Došena te joj se od tada gubi svaki trag. Teodora Demaku rođena je 2011. godine, hrvatska je državljanka i ima prebivalište u Zagrebu.

Visoka je oko 165 centimetara, mršave tjelesne građe, smeđe kose i tamnije puti. U trenutku nestanka bila je odjevena u crnu kožnu jaknu, tamnoplave traperice i svjetlosmeđe čizme, a sa sobom je nosila smeđu torbicu.

Policija poziva građane koji imaju bilo kakve informacije o nestaloj djevojčici da se jave najbližoj policijskoj postaji, nazovu 192 ili se obrate putem internetske stranice Nacionalne evidencije nestalih osoba.

Majka: Kontaktirala sam policiju, školu i njezine prijatelje

Teodorina majka Danijela ispričala je za Dnevnik.hr kako njezina kći dosad nije bez dogovora odlazila od kuće te da je posljednjih dana bila i prehlađena zbog čega nije odlazila u školu.

"Bila sam kod kuće s Teodorom i najmlađom kćeri kad sam čula ulazna vrata i shvatila da je to ona izašla. Brzo sam otrčala na balkon i zvala je da se vrati, no nije me poslušala. Od tada je nema. Osim policije, kontaktirala sam i školu i njezine prijatelje, nitko ništa ne zna", kazala je majka.