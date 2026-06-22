Ova dalmatinska biljka je pravo malo prirodno oružje: Ne bacajte novce, borba s komarcima nikad nije bila prirodnija

Buhač je mala biljka s velikim karakterom i još većom reputacijom među kukcima. Dalmatinski, molim lijepo – naš, autohtoni, tvrdoglavi i pomalo zaboravljeni, baš kao i mi kad nas sunce predugo peče. Latinski se zove Tanacetum cinerariifolium, ali u narodu je puno prisniji: dalmatinska krizantema, ivančica… sve nježna imena za biljku koja kukcima nimalo ne prašta.

Kako prepoznati buhač?

Raste onako kako i priliči pravom Dalmatincu – po obali i otocima, tamo gdje je kamen tvrd, zemlja škrta, a sunce nemilosrdno. I tu odmah dolazimo do ključnog pitanja koje mi ljudi redovito postavljaju, s obzirom na moju božedragi, botaničku reputaciju:

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„Dobro, ali kako ja znam da sam našla, odnosno našao, baš buhač?“

E pa ovako – zapamtite jednom zauvijek: lišće mu izgleda kao jelenji rogovi. Ne perje, ne paprat, ne „nešto slično ivančici“, nego baš – rogovi. Kad to jednom vidiš, više nikad ne zaboraviš. Ako nema rogove od jelena – nije to taj.

Ja se, isto kao i moje drage Dubravkinje – Jadranka Marić i Marija Jović – buhača sjećam još iz ranog djetinjstva. Kod nas u Zabiokovlju nije se zvao buhač, nego pelin, što me godinama kasnije – kad sam upoznala i pravi pelin – jako zbunjivalo. Obe te gorke face kasnije sam posadila u vrt, da jednom zauvijek naučim da pelin nije onaj moj pelin iz djetinjstva, nego buhač.

U svakom slučaju, sjećam se tog gorkog mirisa koji bi ostao na ruci i nakon pranja, jer sam ga zajedno s majkom brala za otkup, u vrijeme kad su to radile lokalne zadruge. Nekad se od buhača živjelo. Doslovno. A nas tri, kao i ostala djeca iz naše drage Dubrave, dobile bismo džeparac za sajam u Zavojanima, glavnu godišnju zabavu u našem kraju, koja se i dan-danas odvija povodom blagdana Male Gospe, početkom rujna.

Dakle, insekticid od buhača se proizvodio u ozbiljnim količinama, a danas… danas ga gledamo kako i dalje tiho raste naokolo, dok mi kupujemo boce s etiketama koje ne znamo pročitati bez povećala.

Berba u pravom trenutku

Cvijet se bere kad latice stoje vodoravno – ni prerano, ni prekasno. To vam je onaj kratki, sudbinski trenutak kad je buhač u punoj snazi. Tri do četiri dana nakon početka cvatnje i gotovo – zakasniš li, propustila si vlak ili, kako bi rekli naši stari, „prošla baba s kolačima“. A kako se cvjetovi ne otvaraju svi odjednom, treba biti brz, organiziran i malo zanesen – što je, priznajmo, puno ljepša riječ od opsjednut. Nakon branja trebalo ga je i dobro prosušit. Razasuli bismo ga po „mrežastim“ tkaninama, na prozračnim tavanima, naravno, obavezno u hladu, kako se radi i s ostalim ljekovitim biljem.

Sjeme mu je, ruku na srce, katastrofa. Iznimno slaba klijavost. Samoniklih primjeraka u mom vrtu ima jako malo. I što ja više ljudima obećavam samonikle sadnice, one sve slabije niču. Kao neka urota. Rekla bih da je buhač pomalo izbirljiv: ne daje se lako, ni puno, ni svugdje, ni svakome. Ima i takvih ljudi, jelte. Ali kad ga imaš – imaš pravo malo prirodno oružje. A kad imaš takvog prijatelja, bogatstvo ti je neprocjenjivo. Ipak, kad te takav prijatelj izda, imaš ga pravo odstreliti… pardon, iščupati iz vrta.

Nježan cvijet, ozbiljno oružje protiv kukaca

Ubrani cvjetovi se suše, melju u fini prah i od toga nastaje pripravak koji djeluje na lisne uši, stjenice, crvenog voćnog pauka, krpelje i – svima omiljene – komarce. Mogu se upotrijebiti i svježi cvjetovi, a sušimo ih i za, božemiprosti, jesenske mušice. Recept je jednostavan, ali s karakterom: kipuća voda, čekanje preko noći, cijeđenje i odmah u akciju. Nježan, ali smrtonosan – prava dalmatinska kombinacija. Nježan kad voli, smrtonosan kad ga izdaš.

Piretrini se brzo razgrađuju, ne nakupljaju se u tlu, a otopina traje maksimalno pet sati. Kratko, ali učinkovito. Kao ljetna ljubav. Rukavice i zaštitne naočale su obavezne – ipak je to posao ozbiljniji nego što ti prekrasni, snježno bijeli cvjetići sugeriraju.

I sad dolazimo do meni osobno najdražeg detalja: zovu ga i dalmatinska krizantema. Cvijet koji najčešće nosimo na groblje. I ima li išta simboličnije? Razigrani kukci, puni života – par minuta nakon tretmana – pokojni. Buhač ne obećava. On ispunjava.

Prekrasan bijeli cvijet, lišće koje podsjeća na jelenje rogove i reputacija koja se prenosi generacijama. Dalmatinski buhač – pomalo zaboravljen, ali nikad bezopasan. Ukras za vrt. Smrtonosan za kukce. I podsjetnik nama ljudima da nije sve u prskanju, nego u ravnoteži.

Stari recept koji se pamti

I za kraj – recept.

Za 5 litara pripravka insekticida od kojeg umiru lisne uši, crveni voćni pauci i krpelji:

100 g mljevenih suhih cvjetova ili 500 g svježih cvjetova preliti s 5 litara kipuće vode. Ostaviti najmanje 12, a najviše 24 sata, zatim procijediti i uliti u prskalice. Tretiraju se cijele biljke. Po potrebi se tretman može ponoviti. Prska se isključivo ranom zorom ili u sumrak, jer je piretrin razgradiv na svjetlu. Nemojte to zaboraviti, da ne bude na kraju: „Džabe sam se mučio.“ Nije do mene.

Uostalom, ja ne radim nikakve pripravke – ovo je recept iz davnina, od naših predaka. A dok ne napunite vrt, odnosno dok ne okružite povrće gomilom cvijeća kao poligonom za igru, jelo, razmnožavanje, poziranje i uživanciju kukaca, mušica, leptira, skakavaca, osica, prekrasnih bubamara, bogomoljki i svakakvih drugih čudesa, vi slobodno prskajte buhačem. Sve dok se ne umorite.

I dok napokon ne shvatite da možda problem nije u kukcima.

Nego u tome što smo zaboravili kako vrt zapravo treba izgledati.