Ova četvorica policajaca posebno su se istaknula u Imotskom: Grad im odao priznanje

Uoči Dana policije u Gradskoj vijećnici u Imotskom uručene su zahvalnice policijskim službenicima za iznimne rezultate ostvarene u obavljanju policijskih poslova.

Gradonačelnik Imotskog Luka Kolovrat zahvalnice je uručio Ivici Škevi, Mati Jažiću, Ivanu Buljanu i Anti Topiću, istaknuvši njihov angažman i doprinos sigurnosti građana i posjetitelja.

Kolovrat se tom prilikom osvrnuo i na proteklo ljeto, tijekom kojeg su se na području Imotskog održavala brojna događanja koja su sa sobom nosila i dodatne sigurnosne izazove.

- Svjesni smo kako je proteklo ljeto bilo puno događanja, koji sa sobom nose i sigurnosne izazove. Međutim, naša policija uspješno je odgovorila na svaki izazov te su se naši sugrađani i gosti u Imotskom osjećali sigurno. Iza svega toga stoji kvalitetna priprema i kvalitetan rad policijskih službenika, kojima od srca zahvaljujem na njihovu angažmanu - poručio je Kolovrat.

Naglasio je i važnost sigurnosti za turizam, ističući kako policijski službenici svojim radom i komunikacijom s lokalnim stanovništvom i turistima imaju jednu od ključnih uloga u stvaranju sigurnog okruženja.

- Svim policijskim službenicima zahvaljujem na predanom radu i obavljanju zahtjevnih zadaća, na korist svih stanovnika grada Imotskoga - zaključio je Kolovrat.