Ova četkica za zube košta 499 €. Sada se povlači iz prodaje, evo zašto

Dysonova CameraJet četkica za zube privukla je veliku pažnju čim je predstavljena početkom rujna. Uređaj od 499 € ima ugrađenu kameru, koristi umjetnu inteligenciju i tijekom pranja usmjerava mlaz tekućine između zubi, no samo nekoliko tjedana nakon lansiranja priča se sve više vrti oko problema s prvim primjercima.

O kvarovima smo pisali već nekoliko dana nakon početka prodaje, kada su kupci počeli prijavljivati prodor vode u uređaj i potpuni prestanak rada. Dyson je tada potvrdio da je kod manjeg broja proizvoda iz prvih serija mogao postojati problem s jednom komponentom, ali je tvrdio da nedostupnost četkice nije posljedica povlačenja iz prodaje, nego velike globalne potražnje.

Prijave problema nastavile su se nizati

U međuvremenu se pojavilo još pritužbi. The Times piše o korisnicima kojima je CameraJet nekontrolirano izbacivao vodu ili vodicu za ispiranje, pregrijavao se ili potpuno prestao raditi. Neki su probleme primijetili već nakon vrlo kratkog korištenja. List navodi i da je proizvod nestao s Dysonove stranice, iako tvrtka i dalje naglašava da nije riječ o službenom opozivu.

Novi detalji stigli su i iz Allurea, čija je urednica CameraJet koristila nekoliko tjedana prije nego što se njezin primjerak više nije mogao uključiti. Nakon toga kontaktirali su Dyson kako bi provjerili što se događa.

Iz tvrtke su im potvrdili da je kod dijela prvih proizvedenih uređaja postojao problem s komponentom povezanom s mlazom, zbog kojeg je moglo doći do prodora vode i problema u radu. Prema Allureu, pogođeni proizvodi sada su privremeno maknuti s tržišta, no Dyson nije pokrenuo službeni opoziv.

Nije riječ o službenom opozivu

Dyson tvrdi da je problem ograničen na mali broj ranih serija te da su pogođene serije identificirane i izolirane. Kupcima čiji uređaji imaju problem nude puni povrat novca.

CameraJet je tek početkom rujna krenuo u prodaju i odmah izazvao velik interes, ponajviše zbog neobične kombinacije električne četkice, kamere i sustava za čišćenje prostora između zubi. Na hrvatskoj stranici Dysona izlistan je po cijeni od 499 €. Međutim, trenutačno se ne može kupiti - stoji samo oznaka "Trenutno nedostupno".

Još početkom rujna kupci su pisali da nikad nisu nešto naručili tako brzo. Mjesec dana poslije, CameraJet se ne može ni kupiti, neki primjerci završavaju na povratu, a Dyson pokušava riješiti probleme s prvim serijama. Za proizvod koji je trebao pokazati budućnost pranja zubi, prvi mjesec ispao je prilično neugodan povratak u stvarnost, prenosi Index.