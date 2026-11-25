Ministar obrane Ivan Anušić u svom kabinetu ima sedam posebnih savjetnika, a najviša pojedinačna neto primanja među njima imat će najnovija članica njegova tima, 24-godišnja Nina Mikulandra iz Šibenika.

Riječ je o nedavno diplomiranoj politologinji i potpredsjednici Mladeži HDZ-a Šibensko-kninske županije, čija će neto plaća iznositi oko 1850 eura.

Prema podacima Ministarstva obrane, koje je analizirao Index, njezina primanja veća su od naknada koje dobivaju umirovljeni generali, ratni zapovjednici i ostali posebni savjetnici ministra. Pritom za radno mjesto na koje je imenovana nije bilo potrebno prethodno radno iskustvo.

Koliko primaju ostali Anušićevi savjetnici?

Među dosadašnjim savjetnicima najveću naknadu, u iznosu od 1700 eura neto, prima Ivan Hampovčan. Željko Živanović, Božo Kožul, Ivica Ušljebrka i Luka Bandalo dobivaju po 1100 eura neto, dok Zvonimir Gvozdanović ministrove savjetničke poslove obavlja bez naknade.

Razlikuje se i način njihova angažmana. Dok je Mikulandra zaposlena u kabinetu ministra na određeno vrijeme, najdulje do isteka njegova mandata, ostali savjetnici angažirani su uz isplatu savjetničke naknade, ali bez zasnivanja radnog odnosa.

Od diplome do mjesta posebne savjetnice

Nina Mikulandra ove je godine završila studij politologije na Fakultetu političkih znanosti u Zagrebu. Uz funkciju potpredsjednice županijske Mladeži HDZ-a, članica je i Savjeta mladih Šibensko-kninske županije.

Za posebnu savjetnicu ministra obrane imenovana je 20. studenoga, nakon provedenog postupka u kojem je devet kandidata ispunjavalo uvjete natječaja.

Za navedeno radno mjesto nije se tražilo prethodno radno iskustvo, kao ni iskustvo u obrambenom sustavu, državnoj upravi ili području sigurnosne politike. Jedini formalni uvjet bio je završen odgovarajući diplomski studij iz područja društvenih znanosti.