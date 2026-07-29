Otvorili ste bocu vina i niste je popili? Evo koliko dugo može stajati prije nego promijeni okus

Otvorena boca vina koja je ostala nakon slavlja često završi zaboravljena u hladnjaku ili na polici, pa se mnogi pitaju je li je još uvijek sigurno popiti ili je u međuvremenu izgubila kvalitetu, piše Klix.ba. Iako konzumacija takvog vina neće uzrokovati zdravstvene probleme, njegov se okus i miris s vremenom mogu znatno promijeniti.

Nakon što se boca otvori, vino dolazi u kontakt s kisikom, što pokreće procese koji utječu na njegovu svježinu i aromu. Kako vrijeme prolazi, mirisi slabe, okus se mijenja, a vino može izgubiti punoću koju je imalo prilikom prvog otvaranja.

Koliko će vino moći trajati nakon otvaranja ponajviše ovisi o njegovoj vrsti.

Vrste vina i njihovo trajanje nakon otvaranja boce

Pjenušava vina najbrže gube svježinu jer s vremenom nestaju mjehurići, pa ih je najbolje popiti unutar jednog do tri dana nakon otvaranja.

Bijela vina i rose vina u pravilu mogu zadržati dobar okus nekoliko dana, najčešće između tri i pet dana, ako su pravilno zatvorena i pohranjena u hladnjaku.

Crna vina mogu potrajati nešto dulje, posebno ona punijeg tijela, pa ih je najbolje konzumirati nekoliko dana nakon otvaranja. Ipak, i ona s vremenom gube aromu i svježinu.

Posebnu skupinu čine pojačana vina, poput porta, koja zbog većeg udjela alkohola mogu trajati znatno dulje od klasičnih vina.

Kako bi otvorena boca što dulje zadržala kvalitetu, važno ju je pravilno čuvati. Najbolje ju je zatvoriti čepom i držati na hladnom mjestu, idealno u hladnjaku. Smanjivanje dodira vina sa zrakom može usporiti njegovo propadanje i pomoći mu da dulje ostane svježe, prenosi N1.