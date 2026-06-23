Otvoreno obnovljeno dječje igralište na Zvončacu, no građani podijeljeni: "Uređivalo se mjesecima i vidi što je izašlo"

Na Zvončacu je otvoreno obnovljeno dječje igralište, smješteno u jednom od najljepših dijelova Splita, u sklopu park-šume Marjan.

Kako je objavljeno, najmlađi Splićani i njihovi roditelji od danas mogu koristiti potpuno obnovljen i moderniziran prostor za igru, druženje i razvoj dječjih vještina.

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Novo igralište uređeno je u morskoj tematici, a među sadržajima se ističu veliki gusarski brod, penjalice, ljuljačke i druge sprave za igru. Postavljena je i sigurna podloga, uređen je okoliš, a cijeli prostor zamišljen je kao mjesto na kojem će djeca moći bezbrižno provoditi vrijeme na otvorenom.

"Pozivamo sve naše najmlađe sugrađane da istraže novo igralište, igraju se i stvaraju lijepe uspomene na ovom posebnom mjestu. Vidimo se na Zvončacu", poručeno je u objavi.

Komentari pokazuju da nisu svi zadovoljni

Ipak, čini se da građani nisu najzadovoljniji konačnim izgledom igrališta. Sudeći po brojnim komentarima, posao koji je dugo trajao na kraju nije ispao na zadovoljstvo svih.

Najviše se prigovara, kako navode građani, premalom broju sadržaja za djecu. Dio komentatora smatra da je igralište estetski lijepo, ali preskromno opremljeno, osobito s obzirom na broj djece koja se ondje okupljaju vikendom.

"Stvarno veliki broj ljuljački za djecu. Kao da se natječete tko će napraviti dječje igralište sa što manje sadržaja", jedan je od komentara.

"Jedna ljuljačka, je li vas sram?", pita drugi komentator. Građani se pitaju i zašto nije obnovljen stari dinosaur, sprava na kojoj su se, kako navode, igrale generacije djece.

"Da se nije mogao obnoviti dinosaur na kojem su se generacije djece igrale?", navodi se u jednom komentaru.

"Estetski je lijepo, ali premalo sadržaja"

Među kritikama se često ponavlja ocjena da je igralište premalo sadržajno za prostor poput Zvončaca.

"Estetski je lijepo, ali je premalo sadržaja. Jedna ljuljačka i jedan tobogan su premalo, vikendom bude po 50 djece", napisala je jedna komentatorica, dodajući kako bi se moglo postaviti barem još nekoliko tobogana.

Sličnog je stava i drugi građanin koji poručuje: "Uređivalo se mjesecima i mjesecima i vidi što je izašlo. Da nije tužno, bilo bi smiješno."

Neki smatraju da je prostor mogao biti iskorišten za znatno bogatiji dječji poligon, dok drugi ističu kako je sadržaj "oskudan", "siromašan" i "minimalan".

Pohvale za pristupačnost i izgled

Ipak, nisu svi komentari negativni. Dio građana pohvalio je obnovu, izgled igrališta i činjenicu da se ulaže u sadržaje za djecu.

"Sve pohvale za ljuljačku za djecu s invaliditetom i pristupačnost parku", stoji u jednom komentaru. Bilo je i onih koji su kratko poručili: "Divota", "Baš je lipo" i "Treba pohvaliti sve što se napravi za djecu".

No, ukupni dojam iz komentara pokazuje da je, unatoč otvorenju obnovljenog igrališta, među građanima ostalo dosta nezadovoljstva, ponajviše zbog dojma da je nakon dugog čekanja prostor mogao ponuditi znatno više sadržaja za djecu.

Sviđa li vam se obnovljeno dječje igralište na Zvončacu? Da, igralište izgleda odlično

Djelomično, ali nedostaje sadržaja

Ne, očekivao/la sam puno više

Nisam ga još posjetio/la