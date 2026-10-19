Otvoreno o navijačkim neredima. Iz Hajduka se nisu odazvali pozivu s HRT-a

U Otvorenom se razgovara o navijačkom divljanju i tome kako ga spriječiti, jesu li kazne koje izriču sudovi primjerene treba li pojačati mjere sigurnosti.

Gosti emisije Otvoreno su: Kolinda Kolar, zamjenica predsjednika Udruge hrvatskih sudaca; Marko Srdarević, načelnik PU Splitsko-dalmatinske; dr. sc. Ivan Perkov, sociolog, Fakultet hrvatskih studija.

Urednica i voditeljica Zrinka Grancarić s njima razgovara i o tome jesu li klubovi jasni u osudi huliganskog ponašanja, zašto su nasilnici s brojnim prekršajnim i kaznenim prijavama na slobodi i zašto su utakmice često događaji visokog rizika.

Predstavnici Hajduka nisu se odazvali na poziv za sudjelovanjem u Otvorenom.

Emisiju pogledajte u nastavku.

Policija se u Splitu vrlo ozbiljno pripremala za utakmicu Hajduka i Ajaxa, znajući da će to biti utakmica visokog rizika i u danima prije utakmice spriječila je sukobe navijačkih skupina, rekao je Marko Srdarević. Dodao je da je osiguranje počelo dva dana prije utakmice, kada su gostujući navijači počeli stizati u Split jer su očekivali sukobe, uobičajene među takvim rizičnim navijačkim skupinama.

- Mi smo u četiri dana, od utorka do petka, evidentirali šest incidenata, sukoba, odnosno napada, od kojih smo tri vrlo brzo uspjeli spriječiti na način da smo bili blizu. U ostala tri 3 slučaja su dvije osobe lakše ozlijeđene, rekao je.

Dodao je da je policija najveći izazov imala noć prije utakmice, kada se nešto prije ponoći oko 500 navijača obaju skupine na Rivi pokušalo sukobiti i policija ih je uspjela spriječiti.

- Pokazalo se da smo najveći izazov doživjeli na dan utakmice. Imali smo dva događaja: jedan je korteo u kojem se dogodilo izvikivanje poruka, u kojima je bilo sadržaja koji su elementi kaznenog djela, i pirotehnika na samom stadionu. Taj dan sukoba nije bilo, nismo imali evidentiranih napada, niti tučnjava, niti ozlijeđenih osoba, kazao je načelnik PU splitsko-dalmatinske, piše HRT.