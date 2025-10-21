Otvorenje dječjeg igrališta i teretane na otvorenom u Trnbusima

U Trnbusima će u subotu, 25. listopada 2025. godine, s početkom u 14 sati biti službeno otvoreno novo dječje igralište i teretana na otvorenom, smještena u samom centru mjesta.

Organizatori naglašavaju kako je ovo važan događaj ne samo za Trnbuse, nego i za cijeli kraj. "Pozivamo svu djecu, ne samo iz Trnbusa, već iz svih okolnih mjesta da taj dan budu u Trnbusima", poručili su iz Trnbuške kronike.

Zakuska za sve generacije

Kako bi otvorenje bilo i prava zajednička proslava, organizatori planiraju bogatu zakusku. Stoga pozivaju sve mještane i prijatelje sela da doprinesu svojim prilozima.

"Želja nam je napraviti kvalitetnu zakusku, pa pozivamo sve mame, tate, babe i didove koji će dovesti svoju djecu, ali i one koji neće, da prema mogućnostima doniraju nešto od potrebnih stvari – pršut, sir, domaći kruh, soparnik, kolači, piće, meso za grill", navode.

Korak ka povratku mladih na selo

Otvorenje igrališta i teretane nije samo infrastrukturni projekt, već i simboličan čin. Organizatori vjeruju da ovakvi sadržaji mogu pomoći u jačanju zajednice i stvaranju uvjeta za ostanak i povratak mladih.

"Smatramo da je ovo veliki korak unaprid ka trajnom povratku mladih na selo", zaključili su iz Trnbuške kronike.