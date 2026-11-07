Otvorene su prijave za novo izdanje božićnog malonogometnog turnira u Trilju

Trilj se sredinom prosinca ponovno sprema za malonogometno natjecanje s dugom tradicijom. Turnir koji se održava već 40 godina i ove će godine okupiti brojne ekipe, a organizatori iz UMN-a Trilj pripremili su nagradni fond od ukupno 8.000 eura.

Prošlogodišnje izdanje turnira okupilo je više od 100 ekipa u tri kategorije, a organizatori se nadaju da će ove godine ponoviti, pa i nadmašiti taj uspjeh.

„Turnir čija tradicija traje dugih 40 godina iz godine u godinu ruši rekorde. Nadamo se da smo dosad opravdali povjerenje svih vas. Prošle godine smo u tri kategorije sakupili preko 100 ekipa. Mi ćemo se potruditi da tako bude i ove godine”, poručili su iz UMN-a Trilj.

Za najbolje ekipe osigurane su vrijedne novčane nagrade. Pobjedniku turnira pripast će 5.000 eura, drugoplasirana ekipa osvojit će 2.000 eura, trećeplasirana 800 eura, dok je za četvrto mjesto predviđeno 200 eura.

Organizatori najavljuju i dodatne novosti te pozivaju sve zainteresirane ekipe da se na vrijeme prijave.

Prijave su otvorene do 9. prosinca, a kotizacija iznosi 100 eura.

Zainteresirani se mogu prijaviti telefonskim pozivom na broj 099 670 0198 (Toni) ili 095 862 2733 (Luka), kao i putem službene Facebook stranice UMN-a Trilj.

Početak turnira najavljen je za sredinu prosinca.