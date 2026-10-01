Otvorene su prijave za Najbolju lokalnu novinarsku priču 2026.

U današnjem globaliziranom svijetu i ogromnim količinama sadržaja kojima smo zasipani putem društvenih mreža, lokalno novinarstvo ima posebnu vrijednost. Najvažnije priče ne pričaju o slavnim osobama, ne počinju u velikim gradovima ni na naslovnicama nacionalnih medija. Počinju u susjedstvu, u društvu u kojem živimo i među ljudima s kojima dijelimo svakodnevne izazove. Lokalni novinari često su prvi koji prepoznaju promjenu u svojoj zajednici, daju prostor ljudima čiji se glas inače možda ne bi čuo i otkrivaju primjere koji zaslužuju pažnju daleko izvan granica njihova mjesta. Da takve priče imaju potencijal dosegnuti i nacionalnu publiku, pokazalo je i prošlogodišnje izdanje natječaja Najbolja lokalna novinarska priča.

Večernji list i Hrvatska zajednica županija, uz podršku Ureda Europskog parlamenta u Hrvatskoj, već drugu godinu organiziraju natječaj za najbolju lokalnu novinarsku priču. Autori šest najboljih priča (tri po izboru žirija i tri po izboru čitatelja) osvojit će vrijedne nagrade - radni posjet Europskom parlamentu, pametne telefone i tablete.

Prijave traju od 1. do 15. listopada. Odabir najboljih priča provodit će tročlani žiri koji će iz svake županije i Grada Zagreba odabrati najbolje priče. Priče će potom biti predstavljene u posebnom web izdanju. Nakon objave svih odabranih priča, uslijedit će online glasanje publike koje će, uz odluku žirija, odrediti dobitnike.

„Najbolja lokalna novinarska priča” nije samo izbor najboljeg novinarskog rada. To je i priznanje novinarima koji svakodnevno ulažu vrijeme, trud i znanje kako bi njihova zajednica bila bolje informirana, vidljivija i povezanija. Iza svake dobre lokalne priče stoje ljudi. A kada ih kvalitetno novinarstvo prepozna i ispriča njihovu priču, ono što je počelo kao lokalna priča može postati inspiracija za cijelu Hrvatsku.

Svoje priče možete prijaviti putem prijavnog obrasca na Internet stranci Večernjeg lista , a Pravila natječaja dostupna su ovdje .

Prijavite se na ovogodišnji natječaj i inspirirajte druge pričama vašeg kraja!