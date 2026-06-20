Otvorene prijave za ljetni kamp u Centru izvrsnosti Splitsko-dalmatinske županije

Dragi roditelji, ako još uvijek razmišljate kako organizirati ljetne praznike za svoje najmlađe, imamo odlično rješenje za vas!

Centar izvrsnosti Splitsko-dalmatinske županije, u suradnji s Regionalnim znanstvenim centrom, organizira ljetni kamp za osnovnoškolce koji spaja učenje, igru i zabavu. Kroz niz kreativnih i interaktivnih radionica djeca će istraživati, eksperimentirati i razvijati svoje talente u poticajnom okruženju.

Tijekom kampa polaznici će sudjelovati u radionicama robotike, programiranja, elektronike, 3D modeliranja i ispisa, virtualne stvarnosti, prirodoslovnih pokusa te razvoja socio-emocionalnih vještina kroz posebno osmišljene TIMI radionice. Cilj programa je potaknuti djecu na kreativno razmišljanje, suradnju s vršnjacima i samostalno pronalaženje rješenja uz podršku stručnih mentora.

Ljetni kamp će se održavati u tri termina tijekom ljeta:

06. - 29.06.

06. - 6.07.

08. - 28.08.

Program kampa traje pet dana, a radionice se održavaju svakoga dana od 9:00 do 12:30 sati. Između aktivnosti predviđena je polusatna pauza za doručak i osvježenje. Cijena sudjelovanja iznosi 150 eura, a roditelji koji prijavljuju dvoje ili više djece ostvaruju 20 % popusta.

Kamp je namijenjen svim osnovnoškolcima, bez obzira na prethodno iskustvo. Radionice su prilagođene različitim uzrastima i razinama predznanja, a naglasak je na učenju kroz igru, istraživanje i praktičan rad. Uz stjecanje novih znanja i vještina, polaznici će razvijati kreativnost, komunikacijske i timske kompetencije te steći nova prijateljstva u poticajnom i inspirativnom okruženju.

Prijave su otvorene, a broj mjesta je ograničen. Sve informacije o programu, terminima, prijavama i uvjetima sudjelovanja dostupne su na službenoj stranici Regionalnog znanstvenog centra Adriatic.