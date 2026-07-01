Otvorene prijave za Godišnje hrvatske turističke nagrade 2026.

Otvorene su online prijave za Godišnje hrvatske turističke nagrade 2026., koje će se i ove godine dodijeliti najboljima od najboljih u hrvatskom turizmu u okviru Dana hrvatskog turizma (DHT) koji će se održati 19. i 20. studenoga 2026. u Poreču, u novootvorenom Valamar Pical Resortu. Riječ je o zajedničkom projektu Ministarstva turizma i sporta, Hrvatske turističke zajednice i Hrvatske gospodarske komore kojim se potiču konkurentnost, inovativnost i održivi razvoj te unapređuje kvaliteta turističkih proizvoda i usluga. Sama dodjela nagrada bit će održana u sklopu svečane završnice DHT-a, uz izravan televizijski prijenos Hrvatske radiotelevizije. Rok za podnošenje prijava za sve kategorije putem službene web stranice DHT-a je 4. rujna 2026.

Nagrade će biti uručene u brojnim kategorijama koje obuhvaćaju različite aspekte turističke ponude, među kojima su Turistički događaj ili festival godine, DMK turistički aranžman godine, Gastronomski doživljaj godine te nagrade za postignuća u održivom, poslovnom, aktivnom, kulturnom, nautičkom, ruralnom i zdravstvenom turizmu.

Posebna pažnja bit će posvećena ljudima u turizmu – dodijelit će se Godišnja nagrada "Anton Štifanić" pojedincima, tvrtkama, ustanovama i udrugama, Nagrada za životno djelo, kao i prestižna nagrada "Čovjek, ključ uspjeha – Djelatnik godine". Kruna svečanosti bit će proglašenje najpoželjnije destinacije godine, odnosno dodjela nagrade "Šampion hrvatskog turizma".

U segmentu nautičkog turizma nagrade će primiti najbolja velika i mala marina te charter kompanija. Priznanja će se dodijeliti i za Plažu godine, Promotivnu kampanju godine te Kamp godine – s dodatnom podjelom na velike i male kampove. U kategoriji Hotel godine priznanja će primiti najbolji hoteli u segmentima luksuznih, boutique, heritage, kongresnih, lifestyle, wellness hotela te hotela za obiteljski odmor.

U kategoriji Turistička destinacija godine, priznanja će biti dodijeljena destinacijama u više potkategorija, uključujući ruralne, city break, kontinentalne, obalne, otočne i autentične primorske destinacije. Nakon prošlogodišnje premijerne dodjele, priznanja će i ove godine primiti najbolji domaćini – Local Host/Vaš domaćin, iz svake županije i grada Zagreba, dok će na nacionalnoj razini biti proglašen ukupno najbolji domaćin.

Prijave za Godišnje hrvatske turističke nagrade otvorene su za sve dionike u hrvatskom turizmu te predstavljaju priliku za prezentiranje izvrsnosti i primjera najboljih praksi, njihovo promicanje i javno priznanje.