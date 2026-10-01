Otvorene prijave za DUMP Internship: šest mjeseci besplatne edukacije iz marketinga, multimedije, dizajna i programiranja

DUMP Udruga mladih programera ponovno otvara prijave za DUMP Internship, edukativni program namijenjen mladima koji žele steći praktična znanja i iskustvo u području marketinga, multimedije, dizajna ili programiranja.

Program će i ove godine trajati šest mjeseci, tijekom kojih će polaznici kroz predavanja, radionice i zadatke imati priliku učiti od članova DUMP-a te raditi na vlastitim projektima. Cilj Internshipa je mladima približiti stvarni način rada u industriji i omogućiti im da, uz nova znanja, izgrade i konkretan portfolio.

Četiri područja za svakoga nešto

Polaznici mogu odabrati jedno od četiri područja - marketing, multimediju, dizajn i programiranje, ovisno o vlastitim interesima..

U području marketinga polaznici će se upoznati s osnovama marketinga, razvojem marketinških kampanja, definiranjem ciljane publike, osmišljavanjem strategije, digitalnim oglašavanjem i kreiranjem sadržaja za društvene mreže.

Multimedijski program obuhvaća osnove fotografije, videografije i produkcije. Polaznici će imati priliku raditi s profesionalnom opremom te učiti o fotografiranju i snimanju, radu s kamerom i obradi fotografija i videa u Adobe programima. Kroz praktičan rad tijekom Internshipa izgradit će vlastiti portfolio.

Za one koje zanima dizajn, program obuhvaća teme poput brandinga, stvaranja i digitalizacije logotipa te izrade grafičkih i digitalnih proizvoda. Polaznici će raditi u alatima poput Adobe programa i Figme, a kroz praktične projekte razvijati vlastite dizajnerske vještine i portfolio.

Programerski smjer namijenjen je početnicima, ali i onima koji već imaju određeno iskustvo i žele proširiti svoje znanje. Polaznici će raditi s tehnologijama poput C#, SQL-a, JavaScripta, TypeScripta, Reacta i NestJS-a, a kroz projekte razvijat će backend, frontend i fullstack aplikacije.

Osim stručnog znanja, DUMP Internship polaznicima pruža priliku za rad na konkretnim projektima, upoznavanje s načinom rada u timu i razvoj praktičnih vještina koje mogu primijeniti u daljnjem obrazovanju ili karijeri.

Prijave su otvorene do 18. listopada, a zainteresirani se mogu prijaviti putem stranice dump.hr .