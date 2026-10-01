Otvorene prijave za Dane hrvatskog turizma 2026.

Dani hrvatskog turizma (DHT), zajednički projekt Ministarstva turizma i sporta, Hrvatske turističke zajednice i Hrvatske gospodarske komore, ove će se godine održati 19. i 20. studenoga u Poreču, u novootvorenom Valamar Pical Resortu, a za više od tisuću sudionika je pripremljen raznolik i stručni program koji, između ostalog, uključuje brojne panel rasprave i prezentacije, kao i studijske izlete u sklopu kojih će imati priliku upoznati i dio istarske turističke ponude.

Dvodnevni program okupit će predstavnike turističkog sektora, institucija, turističkih zajednica i gospodarstva, koji će tom prilikom razmijeniti iskustva, otvoriti aktualne teme i razgovarati o daljnjem razvoju hrvatskog turizma. Ako i vi želite biti dijelom ovog događanja, pratiti zanimljiv i bogat program, čuti sve o novim trendovima u turizmu Hrvatske, ali i šire, svoje sudjelovanje možete potvrditi na službenim stranicama DHT-a.

Jedno od središnjih događaja bit će i dodjela Godišnjih hrvatskih turističkih nagrada, kojima se svake godine ističu izvrsnost, kvaliteta, inovativnost i doprinos razvoju hrvatskog turizma. Nagrade će biti dodijeljene u nizu kategorija, uključujući i priznanja pojedincima koji svojim radom posebno pridonose daljnjem razvoju turističkog sektora.