Udruga “Splitski portal” raspisala je natječaj za 21. “Splitsku.tiramolu”, tradicionalnu godišnju izložbu fotografija mladih fotografa/fotografkinja, a prijave se zaprimaju do 30. studenog 2026.godine do 23:59.

Radovi najboljih mladih fotografa i fotografkinja (profesionalaca i amatera) i ovoga puta izložit će se u Galeriji fotografija Fotokluba Split od 11. do 20. prosinca 2026., a postav će ove godine birati Roko Birimiša,snimatelj, fotograf i filmski autor.

Roko Birimiša hrvatski je snimatelj, fotograf i filmski autor, diplomirani magistar filmskog snimanja. Profesionalno djeluje u području filmske i televizijske produkcije, s iskustvom na domaćim i međunarodnim filmskim projektima.

Tijekom karijere sudjelovao je u brojnim filmskim i televizijskim produkcijama, među kojima se ističu međunarodni projekti poput filmova The Union, Faraway i Illyricvm, kao i druge europske i međunarodne produkcije.

Poseban interes i profesionalnu specijalizaciju razvio je u području podvodnog snimanja, radeći na filmskim i televizijskim projektima u kojima podvodna fotografija i snimanje predstavljaju važan dio vizualnog izraza. Kao podvodni snimatelj i operater kamere radio je na projektima Beautiful Evening, Beautiful Day, Kiddo i televizijskoj seriji Sram, kao i na međunarodnoj seriji A Taste for Murder.

Za svoj rad na filmu Tuđa posla nominiran je za nagradu Nikola Tanhofer, priznanje Hrvatskog društva filmskih djelatnika.

Uz filmski rad aktivno se bavi autorskom fotografijom te već dugi niz godina izlaže svoje fotografske radove na Splitskoj tiramoli. Njegov profesionalni i umjetnički interes obuhvaća filmsku fotografiju, podvodnu kinematografiju i autorsku fotografiju, s posebnim naglaskom na istraživanje vizualnog pripovijedanja i različitih mogućnosti filmskog izražavanja.

“Splitska.tiramola” i ovog puta ima humanitarni karakter, jer sve fotografije koje budu odabrane za postav izložbe uz dozvolu autora prodavati će se na 26. humanitarnoj akciji “A di si ti?” udruge “MoSt”, na splitskoj Rivi 12. prosinca 2026., u sklopu koje se već tradicionalno u mjesecu prosincu prikuplja pomoć za korisnice/ke, te za uređenje i opremanje prostora Centra za beskućnice/beskućnike.

Mladi kreativci, zavirite u svoje foldere i memorijske kartice i do 30. studenog pošaljite svoje radove pa makar imali i samo jedan moment zabilježen fotoaparatom, a za kojeg vjerujete da je nešto vrijedno pokazivanja javnosti!

Prije slanja provjerite pravila “Splitske.tiramole”:

– prijavljene fotografije ISKLJUČIVO su snimljene u Splitu i nisu starije od dvije godine (pritom ne tražimo klasične razglednice, već zanimljive momente, portrete, detalje, događaje koji su obilježili godinu…)

– fotografije trebaju biti u JPEG formatu, 40 cm (300 dpi) po dužoj stranici

– fotografije imenovati na sljedeći način: prva dva slova imena i prezimena i naziv fotografije (npr.: Ivan Matić – Zalazak sunca – > Iv-Ma – Zalazak sunca)

– nazivi fotografija poput Bez naslova ili Untitled ili automatska imena koja generira fotoaparat kao DSC01950 neće biti prihvaćene, već samo fotografije imenovane kao što je navedeno u prethodnoj točki

– prijavljene fotografije ne smiju sadržavati imena, potpise, logotipe, watermarkove, okvire ili slično

– prijavljene fotografije nisu kreirane putem AI

– može se poslati najviše pet fotografija (isključivo putem online servisa za prijenos velikih datoteka, Jumbo mail ili Wetransfer link)

– natječaj je namijenjen mladim autoricama i autorima do 30 godina starosti (30. rođendan navršavaš najkasnije 31.12.2026. godine)

– u mailu pošalji i svoje podatke (ime i prezime, godinu rođenja, broj mobitela, naziv svake od fotografija)

– odgovoriti na pitanje: pristaješ li da se tvoje odabrane fotografije prodaju i prihod donira udruzi Most

– pošaljite mail u kojem će biti umetnut link na fotografije zajedno s vašim osobnim podacima na e-mail adresu: tiramola@split.com.hr do 30. studenog 2026. u 23:59

*AUTORSKA PRAVA

Fotograf svojom prijavom potvrđuje da je ovlašten pristupiti natječaju 21. Splitska.tiramola te da će poštivati pravila Natječaja i ostalih prava vezanih za autorstvo i vlasništvo prijavljenih radova, moralnih i copyright prava, prava prikazanih osoba, imena, zaštićenih žigova i drugih umjetničkih radova na slici te da nije potrebno nikakvih dodatnih uvjeta ili dozvola za objavljivanje tih fotografija.

Fotograf svojim sudjelovanjem daje organizatorima predmetnog fotografskog natječaja pravo korištenja prijavljenih fotografija i to bez bilo kakve naknade u svrhu promocije fotografskih natječaja “Splitska.tiramola”. Time fotograf pristaje na vremenski, prostorno, dimenzijski i količinski neograničeno izlaganje svojih prijavljenih fotografija na izložbama, reproduciranje izloženih fotografija za potrebe marketinga i promocija, diskusija, objavljivanja na web stranicama, priopćenjima za javnost, specijaliziranim publikacijama, društvenim mrežama te ostalim medijima, u bilo kojem elektroničkom, tiskovnom ili inom mediju u svrhu promocije ovog natječaja.

Svojim sudjelovanjem fotograf potvrđuje i da učitane fotografije ne podliježu pravima trećih strana; posebice da se sve prikazane osobe slažu s navedenim korištenjem i da se time ne krše prava zaštite osobnih podataka trećih strana. Svi radovi objavljeni u sklopu Natječaja moraju biti slobodni od prava trećih strana te drugih prava vezanih uz intelektualno vlasništvo, pravo na privatnost, pravo na upotrebu osobne fotografije, itd. Organizatori Natječaja nisu odgovorni za bilo koja potraživanja trećih strana vezano uz kršenje takvih prava.

Organizatori su slobodni, prema vlastitoj diskreciji, diskvalificirati poslane radove koji bi mogli predstavljati kršenje takvih prava te onemogućiti sudjelovanje fotografa koji je te radove poslao.

* Zaštita osobnih podataka:

Prijavom na 21. Splitsku.tiramolu i slanjem fotografija autor daje suglasnost organizatorima za prikupljanje, obradu i pohranu osobnih podataka u svrhu provedbe fotografskog natječaja 21. Splitska.tiramola. Podaci će se koristiti za identifikaciju fotografija te za obavijesti o rezultatima natječaja i otvaranju izložbe.