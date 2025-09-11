Otvorene ponude za prvu fazu izgradnje DC8: TTTS – Dugi Rat

U prostorijama Hrvatskih cesta 11. rujna 2025. otvorene su ponude za prvu fazu izgradnje državne ceste DC8 na dionici TTTS – Dugi Rat sa spojnim cestama i čvorištem TTTS. Procijenjena vrijednost radova iznosi 20 milijuna eura.

Do isteka roka pristiglo je pet ponuda, redom:

Zajednica ponuditelja Colas Hrvatska d.d. i Degal Tehnika d.o.o. – ukupna cijena 18,89 mil. € bez PDV-a (23,61 mil. € s PDV-om)

– ukupna cijena 18,89 mil. € bez PDV-a (23,61 mil. € s PDV-om) GP Krk d.d. – 19,04 mil. € bez PDV-a (23,80 mil. € s PDV-om)

– 19,04 mil. € bez PDV-a (23,80 mil. € s PDV-om) Hering d.d. (Široki Brijeg) – 16,18 mil. € bez PDV-a (20,23 mil. € s PDV-om)

– 16,18 mil. € bez PDV-a (20,23 mil. € s PDV-om) Zajednica ponuditelja Texo Molior d.o.o. i Bemax d.o.o. – 17,90 mil. € bez PDV-a (22,37 mil. € s PDV-om)

– 17,90 mil. € bez PDV-a (22,37 mil. € s PDV-om) Strabag d.o.o. – 17,41 mil. € bez PDV-a (21,76 mil. € s PDV-om)

Ponude su zaprimljene elektroničkim putem, a svi ponuditelji dostavili su i jamstva za ozbiljnost ponude u iznosu od 500 tisuća eura.

Prema pravilima javne nabave, rok za prigovor na postupak otvaranja ponuda je deset dana od dana otvaranja, a odluku o odabiru najpovoljnijeg izvođača Hrvatske ceste donijet će nakon pregleda i ocjene ponuda.

Projekt je ključan za poboljšanje prometne povezanosti Splita i Omiške rivijere te rasterećenje postojeće Jadranske magistrale.