Otvorene ponude za konzultante na projektu nizinske pruge Zagreb – Rijeka

HŽ Infrastruktura otvorila je ponude pristigle na javnu nabavu za tehničku pomoć pri nabavi i provedbi Alliance ugovora za projektiranje i izgradnju nizinske pruge Zagreb – Rijeka, jednog od najvećih i najsloženijih infrastrukturnih projekata u Hrvatskoj. Nabava se odnosi na dionice Karlovac – Skradnik i Skradnik – Krasica – Tijani, a pristigle su dvije ponude.

Pristigle dvije ponude

Finska tvrtka Vision Oy iz Helsinkija ponudila je uslugu za 1,02 milijuna eura bez PDV-a. Drugu ponudu, vrijednu 692.500 eura bez PDV-a, dostavila je zajednica ponuditelja koju čine KPMG Croatia kao nositelj, Projekt jednako razvoj te Odvjetničko društvo Kallay & Partneri.

Nakon otvaranja ponuda slijedi njihova evaluacija, a potom i donošenje odluke o odabiru najpovoljnijeg ponuditelja. Procijenjena vrijednost nabave iznosi 1,5 milijuna eura bez PDV-a, dok bi ugovor trebao trajati pet godina od dana potpisivanja.

Prva primjena Alliance modela u Hrvatskoj

Glavni je cilj nabave angažiranje stručnjaka koji će HŽ Infrastrukturi pružiti podršku u pripremi i provedbi javne nabave radova prema Alliance modelu.

Riječ je o suvremenom načinu ugovaranja velikih i složenih infrastrukturnih projekata, koji se temelji na bliskom partnerstvu naručitelja, projektanata i izvođača. Takav bi pristup trebao ubrzati postupak javne nabave, projektiranje i izvođenje radova te smanjiti rizik od kašnjenja i povećanja troškova. Konzultanti će, među ostalim, razviti strategiju javne nabave, predložiti optimalni dvostupanjski postupak, izraditi natječajnu dokumentaciju te sudjelovati u pregovorima s potencijalnim izvođačima.

Njihov će posao obuhvatiti i izradu prijedloga konačnog ugovora, pripadajućih tehničkih specifikacija, savjetovanje tijekom izvođenja radova te pravnu i stručnu pomoć u mogućim revizijskim, žalbenim i sudskim postupcima. Budući da se Alliance model dosad nije primjenjivao u Hrvatskoj, projekt nizinske pruge predstavljat će njegovu prvu primjenu u domaćem infrastrukturnom sustavu.

Lokacijske dozvole očekuju se do kraja godine

Dionice Karlovac – Skradnik i Skradnik – Krasica – Tijani trenutačno su u fazi izrade idejnih projekata. Podnošenje zahtjeva za izdavanje lokacijske dozvole predviđeno je do kraja 2026. godine. Ministarstvo zaštite okoliša i zelene tranzicije još je 2025. godine izdalo rješenje o prihvatljivosti zahvata za okoliš.

Vrijednost građevinskih radova, izvori financiranja i rok završetka projekta bit će poznati nakon izrade idejnog projekta i analize tržišnih cijena u trenutku raspisivanja natječaja za izvođenje radova. Buduća nizinska pruga Zagreb – Rijeka bit će dio triju važnih transeuropskih prometnih koridora: Mediteranskog, Baltičko more – Jadransko more te Zapadni Balkan – istočni Mediteran. Nova željeznička veza trebala bi povezati riječku luku s Mađarskom i ostalim državama srednje Europe.

Ukupna duljina pruge od Zagreba do Rijeke iznosit će približno 175 kilometara, što znači da će biti oko 56 kilometara kraća od postojeće trase. Planirana dvokolosiječna pruga bit će elektrificirana i projektirana za brzine do 160 kilometara na sat za putničke te do 120 kilometara na sat za teretne vlakove. Predviđena je i izgradnja pet novih kolodvora i jednog stajališta.

Gradi se i najdulji tunel u Hrvatskoj

Zbog zahtjevnog terena nova će trasa obuhvatiti više od 30 tunela i vijadukata. Među njima će biti i najdulji tunel u Hrvatskoj, dug približno 14 kilometara, koji će prolaziti kroz masive Velike Kapele. Za usporedbu, cestovni tuneli Sveti Rok i Mala Kapela zajedno su dugi oko 12 kilometara.

Izgradnja nove pruge trebala bi povećati sigurnost i kapacitet željezničkog prometa te omogućiti prometovanje teretnih vlakova duljine do 750 metara.

Nova željeznička trasa smatra se ključnom za razvoj terminala Rijeka Gateway i povećanje količine tereta koji se iz riječke luke prema Mađarskoj i srednjoj Europi prevozi željeznicom. Projekt bi trebao otvoriti prostor za daljnji razvoj riječkog lučkog bazena, ali i moguće proširenje luke na područje Omišlja na otoku Krku.

U HŽ Infrastrukturi očekuju da bi izgradnjom nizinske pruge riječka luka mogla dodatno ojačati svoj položaj i ostvariti primat među lukama sjevernog Jadrana.