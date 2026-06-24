Otvorena šesta sezona Teatra uz more, brojne predstave već rasprodane

Večeras je prepuno gledalište ljetne scene Teatra uz more dugotrajnim aplauzom otvorilo šestu sezonu popularnog kazališnog festivala.

Prva ljetna večer protekla je u znaku smijeha uz popularnu komediji "Kako ubiti supruga ili suprugu bez suvišnih zašto". I to je tek prva od već rasprodanih izvedbi koje nas očekuju ovo ljeto.

Ova duhovita komedija sutra, 25. lipnja otvara i ljetnu scenu Teatra uz more u Šibeniku u Amfiteatru D-Resorta u Mandalini.

Već 30. Lipnja publiku u Splitu očekuje veličanstveni koncert jedne od najvećih dama hrvatske glazbe Meri Cetinić. Koncert je odavno rasprodan što potvrđuje koliko se splitska publika raduje ovoj glazbenoj večeri.

Tijekom srpnja očekuju nas brojne izvrsne komedije, mnoge već unaprijed rasprodane.

2. srpnja stižu Borko Perić i Filip Detelić s poznatom komedijom "Direkt u glavu". Slijede Đurđa i Franko (Irena Grdinić i Mario lipovšek Battifiaca) s najnovijom komedijom "Skliske vježbe". Prva izvedba već je rasprodana, a 13. srpnja zbog iznimnog interesa dodan je novi termin.

Večer prije, 12. srpnja na ljetnoj sceni Teatra uz more održat će se i premijera komedije B GLAD produkcije "Solo u dvoje" u izvedbi Uršule Najev, Petre Kraljev i Filipa Detelića. I premijerni naslov odavno je rasprodan jer publika Teatra uz more zna kako od ove glumačke postave uvijek mogu očekivati izvrsnu zabavu.

Daria Lorenci Flatz stiže 17. srpnja sa životnom komedijom "Ja, gumica!". S domaćom verzijom Mamurluka, komedijom "Provod" 22. srpnja publiku će nasmijati Tin Sedlar, Filip Detelić, Luka Petrušić, Josip brakus i Matija Šakoronja.

Za kraj srpnja stiže posebna poetsko glazbena večer posvećena magu hrvatske glazbe - Arsenu Dediću. Na sam rođendan velikog Arsena, 28. srpnja njegov HNK Šibenik izvest će "Arsenov feral" uz posebnu glazbenu gošću - Uršulu Najev.

U kolovozu nastavlja se niz odličnih komedija. "Rulet" gledamo 11. kolovoza 12. put u Splitu, a po prvi put stiže komedija "Ništa bez reklame" u sjajnoj glumačkoj postavi koju čine Ana Begić, Draško Zidar, Zoran Pribičević i Iskra Jirsak.

Bogat program nastavit će se sve do sredine rujna te će Splićani i njihovi gosti itekako biti zadovoljni kazališnom ponudom najpopularnijeg kazališnog festivala Teatra uz more.

INFO I REZERVACIJE: 091 795 7260

ONLINE na www.teataruzmore.com i www.entrio.hr

SPLIT:

knjižara-papirnica PAPIRKO (Put Brodarice 4, Split)

Dancing Bear (Dioklecijanova 6)

Ghetaldus i Tisak media (City Center)

blagajna u Lori (1h prije izvedbe)