Otvorena nova stambena jedinica za organizirano stanovanje korisnika Centra "Juraj Bonači – Split"

Otvorenju je nazočio zamjenik gradonačelnika Ivo Bilić sa suradnicima

U Stepinčevoj ulici danas je otvorena nova stambena jedinica namijenjena organiziranom stanovanju korisnika Centar Juraj Bonači – Split. Otvorenju je nazočio zamjenik gradonačelnika Ivo Bilić sa suradnicima.

Riječ je o još jednom prostoru u sklopu usluge organiziranog stanovanja koju Centar pruža svojim korisnicima, s ciljem osiguravanja kvalitetnijih uvjeta života i veće razine samostalnosti u svakodnevnom funkcioniranju.

Nova stambena jedinica dio je šireg sustava socijalnih usluga namijenjenih osobama s invaliditetom i drugim korisnicima Centra, a otvaranjem dodatnog prostora povećavaju se kapaciteti i mogućnosti uključivanja korisnika u život zajednice.

