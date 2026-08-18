Otvorena Ljetna škola tehničkih aktivnosti za učenike hrvatske nacionalne manjine iz Rumunjske

U Zvjezdanom selu Mosor je upravo otvorena Ljetna škola tehničkih aktivnosti koja je u prvom redu namijenjena učenicima hrvatske nacionalne manjine iz Rumunjske. Edukacijski program se provodi u suradnji s Demokratskim savezom Hrvata u Rumunjskoj, a u njemu sudjeluje osmero učenika iz karaševskih hrvatskih zajednica. Djeca su iz Rumunjske stigla u pratnji svojih voditelja, a pridružilo im se i četvero polaznika iz Splita, također učenika osnovnih škola.

U velikoj dvorani zvjezdarnice u Gornjem Sitnom, sve prisutne je najprije s nekoliko prigodnih riječi pozdravio njihov domaćin Tomislav Nikolić, tajnik udruge Zvjezdano selo Mosor. Malim polaznicima Ljetne škole i njihovim voditeljima su se obratili i predsjednik Zajednice tehničke kulture grada Splita Martin Olujić, predsjednik udruge Demokratskog saveza Hrvata u Rumunjskoj Petar Hategan, predstojnica Katedre za rumunjski jezik i književnost Filozofskog fakulteta Sveučilišta u Zagrebu dr. sc. Ivana Olujić i viša savjetnica za ekonomske poslove u predškolskom odgoju i obrazovanju Odsjeka za predškolski odgoj i obrazovanje Grada Splita Maja Kaštelančić. Otvorenju Ljetne škole su pristvovale i predstavnice Ministarstva znanosti, obrazovanja i mladih RH, viša savjetnica u Upravi za potporu i unaprjeđenje sustava odgoja i obrazovanja Vlatka Blažević, te načelnica Sektora za darovite i djecu s teškoćama te informacijsku potporu sustavu odgoja i obrazovanja Marijana Gojčeta. Gđa. Gojčeta je vrlo lijepim riječima izrazila podršku koju MZOM pruža djelatnostima Zvjezdanog sela Mosor, zaželjela polaznicma Ljetne škole ugodan boravak i uspješan rad, da bi na kraju Školu i službeno otvorila.

I ova Ljetna škola ima oblik višednevnog učeničkog kampa, a bit će održana u vremenu od 18. do 21. kolovoza. Uz više radionica tehničkih aktivnosti, za polaznike će biti upriličena i predavanja iz astronomije i promatranja neba teleskopom. Pored toga, u programu Škole su i edukacijski posjeti učenika muzejima u Gatima i Sinju, ali i popodnevni odlasci na kupanje. Prvog dana je održana radionica elektrotehnike, koju je vodila Nataša Zvonar, vanjska suradnica Zvjezdanog sela Mosor i nastavnica informatike i tehničke kulture u splitskoj OŠ Žnjan-Pazdigrad.