Otvorena izložba „Fuzije identiteta“ Dijane Engelmann

U izložbenom prostoru Muzeja grada Trogira do 29. kolovoza 2025. može se razgledati izložba „Fuzije identiteta“ hrvatske kiparice i vizualne umjetnice Dijane Engelmann, koja živi i djeluje u Luksemburgu kao samostalna profesionalna umjetnica. Izložba je svečano otvorena 19. kolovoza, uz sudjelovanje Helene Ugrine, predsjednice Likovne udruge Trogir, Aleksandre Bilić Petričević, više kustosice Muzeja te same autorice. Večer je glazbom upotpunila violinistica Tea Petra Božinovski.

Helena Ugrina u popratnoj publikaciji piše kako ova izložba „otvara vrata u drukčiji svijet koji istodobno pripada intimnom i kolektivnom, osobnom i univerzalnom“ te da je rad Dijane Engelmann “prožet iskustvima selidbi, složenim pitanjima identiteta, kulturnih prijelaza i odnosa prema prostoru. Spajanjem tradicionalne keramičke metode i materijala s modernim estetskim pristupima, kroz suvremene skulpture i grafike, Engelmann istražuje kompleksnost oblika, tekstura i prirodnih elemenata, stvarajući djela koja evociraju emocionalnu dubinu i simboliku i same sebe nazivaju fuzije.”

- Tekst se nastavlja nakon oglasa -

"Njeno majstorstvo ručne izrade nadvikuje prostor u kojem se nalazi"

“Njeni radovi odlikuju se inovativnim interpretacijama klasičnih tehnika, čime nadilazi granice tradicionalne keramike i otvara nove perspektive u suvremenoj umjetnosti. Njeno majstorstvo ručne izrade nadvikuje prostor u kojem se nalazi i vodi promišljeni dijalog između prošlosti i sadašnjosti. Njeno kompleksno izražavanje prožeto je disciplinom i granicama. U svom stvaranju i istraživanju ona pliva kroz različite medije, manipulira ih i bira prema težini vlastitih pitanja o egzistenciji. Precizna zanatska izvedba i promišljena kompozicija odražavaju posvećenost detalju i kritičkom promišljanju suvremenog okruženja. Promišljanju o tome što znači pripadati – prostoru, materiji, sebi?”, zaključuje Ugrina u popratnoj publikaciji izložbe u kojoj se, među ostalim, nalazi i izuzetno zanimljiv razgovor s autoricom.

“Voljela bih da publika nakon posjeta izložbi osjeti nježnost prema složenosti identiteta i potakne se na razmišljanje o vlastitim prijelazima i promjenama”, rekla je Engelmann. Dođite i osjetite – radno vrijeme izložbenog prostora je svaki dan 10:00 – 13:00 te 18:00 – 21:00, a ulaz je slobodan!