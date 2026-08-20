Otvorena dva nova termina za Ljetni kamp Centra izvrsnosti SDŽ

Kako najbolje iskoristiti posljednje dane ljetnih praznika? Uz učenje, puno kreativnosti i dobro društvo! Zbog velikog interesa, Centar izvrsnosti Splitsko-dalmatinske županije, u suradnji s Regionalnim znanstvenim centrom Adriatic, organizira još dva termina Ljetnog kampa za osnovnoškolce.

Ljetni kamp osmišljen je kao spoj učenja, istraživanja, igre i zabave, a djeci pruža priliku da kroz praktične i interaktivne radionice otkrivaju nova područja, razvijaju svoje interese i pritom se dobro zabave.

Polaznike očekuju radionice iz robotike, programiranja, elektronike, 3D modeliranja i ispisa, virtualne stvarnosti, prirodoslovlja i razvoja socio-emocionalnih vještina kroz posebno osmišljene TIMI radionice. Umjesto klasičnog učenja, naglasak je na eksperimentiranju, stvaranju i istraživanju – djeca će postavljati pitanja, isprobavati različita rješenja, raditi u timu i svoje ideje pretvarati u konkretne projekte.

Za pohađanje Ljetnog kampa nije potrebno prethodno iskustvo, a radionice su prilagođene različitim uzrastima i razinama predznanja. Mentori djecu vode kroz različite aktivnosti i potiču ih da budu znatiželjna, kreativna i slobodna u izražavanju vlastitih ideja.

Novi termini uoči početka školske godine

Zbog velikog interesa dodana su dva nova termina:

24. - 28. kolovoza 2026.

31. kolovoza - 4. rujna 2026.

Kamp traje pet dana, a program se održava svakoga dana od 9:00 do 12:30 sati, uz polusatnu pauzu za doručak i osvježenje. Cijena sudjelovanja iznosi 150 eura, dok roditelji koji prijavljuju dvoje ili više djece mogu ostvariti 20% popusta.

Osim novih znanja i vještina, djeca će kroz zajednički rad razvijati kreativnost, logičko razmišljanje, komunikacijske i timske vještine, učiti samostalno pronalaziti rješenja i upoznavati vršnjake sa sličnim interesima.

Ako želite da posljednji dani praznika budu više od čekanja početka nastave, Ljetni kamp Regionalnog znanstvenog centra odlična je prilika da djeca u novu školsku godinu zakorače s novim iskustvima, idejama i prijateljstvima.

Broj mjesta je ograničen, a prijave za nova dva termina su otvorene do 21. kolovoza. Sve informacije o programu, prijavama i uvjetima sudjelovanja dostupne su na službenoj stranici Regionalnog znanstvenog centra.