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OTVORENA CESTA D58 KOD SEGETA Promet ponovno uspostavljen nakon požara

Javila je policija
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Državna cesta D58 na području Segeta ponovno je otvorena za sav promet nakon što je tijekom poslijepodneva bila zatvorena zbog velikog požara na brdu Vlaška.

Kako su u 17:40 sati izvijestili iz policije, cesta je ponovno prohodna. "U 17:40 sati državna cesta D58 otvorena je za sav promet", kratko su poručili iz policije.

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Cesta bila zatvorena između Donjeg i Gornjeg Segeta

Podsjetimo, požar je u subotu poslijepodne izbio na području Segeta, odnosno na brdu Vlaška. Zbog požara i vatrogasne intervencije policija je ranije zatvorila državnu cestu D58 od Segeta Donjeg do Segeta Gornjeg.

Dojava o požaru trave, niskog raslinja i makije zaprimljena je u 14:42 sati, a prema informacijama Hrvatske vatrogasne zajednice zatraženo je i angažiranje dva protupožarna zrakoplova CL-415. Na terenu su bili vatrogasci Operativnog područja Trogir i Kaštela.

Promet ponovno normaliziran

Policija je oko 16 sati izvijestila da je zbog situacije na požarištu cesta D58 zatvorena, dok je nešto manje od dva sata poslije stigla nova informacija – promet je ponovno dopušten svim vozilima.

Više o požaru kod Segeta pročitajte u našem ranijem izvještaju.

POŽAR KOD SEGETA Policija zatvorila cestu D58!

FOTO I VIDEO Požar na brdu Vlaška, zatražena dva kanadera: Na terenu vatrogasci iz Trogira i Kaštela

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