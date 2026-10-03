OTVORENA CESTA D58 KOD SEGETA Promet ponovno uspostavljen nakon požara

Državna cesta D58 na području Segeta ponovno je otvorena za sav promet nakon što je tijekom poslijepodneva bila zatvorena zbog velikog požara na brdu Vlaška.

Kako su u 17:40 sati izvijestili iz policije, cesta je ponovno prohodna. "U 17:40 sati državna cesta D58 otvorena je za sav promet", kratko su poručili iz policije.

Cesta bila zatvorena između Donjeg i Gornjeg Segeta

Podsjetimo, požar je u subotu poslijepodne izbio na području Segeta, odnosno na brdu Vlaška. Zbog požara i vatrogasne intervencije policija je ranije zatvorila državnu cestu D58 od Segeta Donjeg do Segeta Gornjeg.

Dojava o požaru trave, niskog raslinja i makije zaprimljena je u 14:42 sati, a prema informacijama Hrvatske vatrogasne zajednice zatraženo je i angažiranje dva protupožarna zrakoplova CL-415. Na terenu su bili vatrogasci Operativnog područja Trogir i Kaštela.

Promet ponovno normaliziran

Policija je oko 16 sati izvijestila da je zbog situacije na požarištu cesta D58 zatvorena, dok je nešto manje od dva sata poslije stigla nova informacija – promet je ponovno dopušten svim vozilima.

Više o požaru kod Segeta pročitajte u našem ranijem izvještaju.