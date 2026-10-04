Otvorena birališta diljem BiH: Građani biraju Predsjedništvo i parlamentarne zastupnike

U 7 sati otvorena su birališta na općim izborima u Bosni i Hercegovini. Građani će do 19 sati moći ostvariti svoje biračko pravo, a biračka mjesta i nakon 19 sati ostat će otvorena za sve koji se u tom trenutku zateknu u redu za glasanje.

U Središnji birački popis za Opće izbore 2026. godine, prema stanju na dan 20. kolovoza 2026., upisano je ukupno 3.408.517 birača.

Za glasanje izvan Bosne i Hercegovine registrirano je 48.078 birača. Od toga će ih 45.457 glasati putem pošte, dok će 2.621 birač glasati u diplomatsko-konzularnim predstavništvima, piše Klix.

Građani biraju članove Predsjedništva Bosne i Hercegovine te svoje predstavnike u Zastupničkom domu Parlamentarne skupštine BiH, Zastupničkom domu Parlamenta Federacije BiH, Narodnoj skupštini Republike Srpske i županijskim skupštinama. Izravno se biraju i predsjednik te potpredsjednici Republike Srpske.

Na ovim izborima prvi će se put koristiti i nove izborne tehnologije, koje uključuju optičke skenere i opremu za biometrijsku identifikaciju birača. Također će se prvi put primjenjivati elektroničko brojanje glasova.

Prema najavama Središnjeg izbornog povjerenstva BiH, ako tijekom izbornog procesa ne bude većih problema, prvi preliminarni rezultati trebali bi biti objavljeni već u 20 sati.

Za glasanje na području Bosne i Hercegovine formirano je ukupno 5.569 biračkih mjesta. Potvrđeno je ukupno 7.028 kandidata, a bira se 518 mandata.

Na biračkim mjestima bit će angažirano više od 4.000 operatera za tehničku podršku, kao i 500 terenskih tehničara zaduženih za rješavanje mogućih problema s uređajima za identifikaciju birača i skeniranje glasačkih listića.

Središnje izborno povjerenstvo imenovalo je više od 5.000 predsjednika biračkih odbora te oko 3.300 njihovih zamjenika.