OTVOREN ZHEGA BEACH BAR Tradicionalni ljetni party resorta Le Méridien Lav okupio brojne uzvanike

Split je i ove godine simbolično zakoračio u ljeto tradicionalnim ljetnim partyjem u luksuznom resortu Le Méridien Lav, događajem koji je s godinama postao nezaobilazan uvod u sezonu na dalmatinskoj obali.

Ovogodišnje izdanje bilo je posebno i zbog dviju važnih obljetnica - 20 godina od poslijeratne obnove hotela Lav i otvorenja resorta Le Méridien Lav te 10 godina otkako je Odien Grupa preuzela njegovo vlasništvo i pokrenula tradiciju ljetnih partyja, koja je s vremenom prerasla u prepoznatljiv dio splitske ljetne scene.

Ovogodišnji ljetni party održan je u Zhega Beach Clubu, novom prostoru unutar luksuznog resorta. S naglaskom na suvremeni mediteranski dizajn, prirodne materijale i opuštenu atmosferu, Zhega je zamišljena kao mjesto na kojem se dan prirodno nastavlja u večer. Naziv Zhega, inspiriran dalmatinskim izrazom za ljetnu sparinu, više je od lokalne reference - opisuje onaj poznati osjećaj kada ljetna vrućina uspori tempo, a druženja spontano potraju dulje od planiranog.

Osim pažljivo osmišljenog ambijenta, važan dio koncepta čini i gastronomija koju potpisuje izvršni chef resorta Sebastian Scholten. Mediteranski jelovnik temelji se na svježim sezonskim namirnicama, dok je posebna pažnja posvećena ritualu zalaska sunca - Zhega Houru, trenutku u kojem se glazba, svjetlo i pogled na more stapaju u iskustvo koje je već u prvim danima od otvorenja postalo jedno od zaštitnih obilježja novog beach cluba. Sve to činilo je kulisu večeri u kojoj su se prirodno ispreplitali mediteranski okusi, druženje i glazba.

Glazbeni program otvorio je Alen Đuras, dok je vrhunac večeri obilježio nastup Severine, koja je svojim najvećim hitovima rasplesala okupljene i na najljepši način zaokružila jubilarno izdanje tradicionalnog ljetnog Le Méridien Lav partyja.

Zhega Beach Club tako je već na samom početku sezone jasno pokazao da će biti jedna od najpoželjnijih novih ljetnih adresa na Jadranu.