Otvoren STOP SHOP Sinj: Nova shopping destinacija donosi poznate brendove, nova radna mjesta i dodatni razvoj Cetinske krajine

Sinj je danas dobio novu shopping destinaciju. Svečano je otvoren STOP SHOP Sinj, 21. retail park ovog međunarodnog lanca u Hrvatskoj i drugi u Splitsko-dalmatinskoj županiji, nakon otvorenja STOP SHOP-a u Kaštel Sućurcu 2022. godine.

Svečanost otvorenja uveličale su Sinjske mažoretkinje, nakon čijeg su se nastupa okupljenima obratili gradonačelnik Sinja Miro Bulj i Joško Piteša, Country Manager Operations za Hrvatsku u STOP SHOP-u.

Joško Piteša zahvalio je svim partnerima, izvođačima radova i članovima tima koji su sudjelovali u realizaciji projekta.

"Željeli smo stanovnicima Sinja i Cetinske krajine omogućiti da na jednom mjestu pronađu sve što im je potrebno. Zahvaljujem svim partnerima, izvođačima koji su ispoštovali rokove te neumornoj ekipi koja je ovu priču dovela do 21. STOP SHOP centra u Hrvatskoj", poručio je Piteša.

Gradonačelnik Miro Bulj istaknuo je kako je riječ o važnom danu za Sinj.

"Ovo je velik dan za Sinj i kvalitetu života naših građana. Sinj je jedan od rijetkih gradova koji ima više rođenih nego umrlih, a upravo zato važno je stvarati uvjete za ostanak mladih ljudi. Otvaranje STOP SHOP-a doprinosi zapošljavanju i dodatno podiže kvalitetu života. Stanovnici Sinja i cijele Cetinske krajine više neće morati odlaziti izvan grada kako bi pronašli sadržaje koje sada imaju na dohvat ruke", rekao je Bulj.

Dodao je kako Grad nastavlja provoditi mjere usmjerene prema poduzetnicima, među kojima je i smanjenje pojedinih nameta te zaključio riječima: "Sinj je grad života. Hvala svima i čuvala vas Gospa."

Nakon službenog dijela programa uslijedilo je simbolično presijecanje vrpce i obilazak novog retail parka.

STOP SHOP Sinj prostire se na više od 7.400 četvornih metara prodajnog prostora te raspolaže s 237 parkirnih mjesta. U njemu posluju brojni poznati zakupci, među kojima su Plodine, dm, C&A, Mana Moda, Optika Anda, KiK, NKD, ZOOCITY, VACOM, TED, Sinsay i caffe bar Campo.

Otvorenjem nove lokacije Sinj je dobio moderno, lako dostupno mjesto za svakodnevnu kupovinu koje će, uz bogatu ponudu domaćih i međunarodnih brendova, dodatno doprinijeti razvoju grada i kvaliteti života stanovnika Cetinske krajine.