Otvoren predstečaj nad Studencem: Dugovi dobavljačima veći od 60 milijuna eura, krediti dosežu 390 milijuna

Praktički istog trenutka kada je na splitski Trgovački sud stigao dopis A&G Logistike 01 d.o.o. iz Kopčevca kojim povlače oba prijedloga za otvaranje stečaja nad veletrgovcem Studencem zbog duga od 800 tisuća eura, sutkinja Katarina Mikulić donijela je odluku: otvoren je predstečajni postupak nad Studencem!

Za predstečajnog povjerenika imenovan je Nikola Božiković. Iz omiške kompanije, koja je do 2018. bila u vlasništvu Josipa Milavića, osnivača trgovačkog carstva, tijekom tjedna dostavili su Trgovačkom sudu u Splitu dokumente koji su nedostajali.

Redom, riječ je o sljedećim ispravama:

a) dokaz o postojanju predstečajnog razloga u smislu odredbe članka 4. SZ-a

b) popis imovine i obveza dužnika

c) financijski izvještaji u skladu sa Zakonom o računovodstvu koji nisu stariji od tri mjeseca od dana podnošenja prijedloga za otvaranje predstečajnog postupka, s time da se usporedni podaci u financijskim izvještajima iskazuju sa stanjem na dan godišnjih financijskih izvještaja prethodne godine, odnosno evidencije koje vode u skladu s poreznim propisima ako je dužnik obveznik poreza na dohodak

d) izjava o broju zaposlenih na posljednji dan u mjesecu koji prethodi danu podnošenja prijedloga

e) prijedlog plana restrukturiranja, ako je izrađen, sa sadržajem iz članka 27. Stečajnog zakona.

Vjerovnici imaju 21 dan za prijavu tražbina

Vrlo važna informacija objavljena je sa suda, a odnosi se na vjerovnike dužnika: "Pozivaju se vjerovnici dužnika da nadležnoj jedinici Financijske agencije, u roku od 21 dana od dana dostave ovog rješenja, prijave svoje tražbine na propisanom obrascu", ali i na "dužnikove dužnike da bez odgode podmiruju obveze". Uglavnom, sada slijedi proces detaljnog utvrđivanja financijskog stanja Studenca, dugovanja i potraživanja, imovine i kreditne zaduženosti, koji očigledno ni upravu Studenca posljednjih mjeseci nisu oduševljavali pa su se sami odlučili u četvrtak, 24. rujna, podnijeti prijedlog za otvaranje predstečajnog postupka.

"Zbog financijskih problema u ispunjavanju naših obveza i nemogućnosti dogovora o produljenju kreditnih aranžmana, podnijeli smo prijedlog za pokretanje predstečajne nagodbe. Očekujemo da će na temelju našeg zahtjeva, u zakonom određenim rokovima, Trgovački sud donijeti formalnu odluku o pokretanju predstečajnog postupka. Podnošenje prijedloga za pokretanje predstečajnog postupka odgovoran je i transparentan korak koji poduzimamo kako bismo osigurali financijsku stabilnost i nastavak te dugoročnu održivost poslovanja.

Nadamo se i očekujemo da ćemo s našim partnerima, dobavljačima i kreditorima kroz ovaj uređeni postupak uspjeti postići nagodbu i usuglasiti se oko provedivog plana restrukturiranja, na dobrobit svih uključenih", priopćili su iz Studenca prošlog tjedna.

Krediti od 390 milijuna eura, zatvara se oko 170 trgovina

Prema postojećoj dokumentaciji u predmetu, a tek će dubinska analiza pokazati sve razmjere problema te se mora usvojiti plan restrukturiranja, dugovi prema dobavljačima na dan podnošenja zahtjeva za predstečaj iznosili su nešto više od 60 milijuna eura, dok je na računima tvrtke bilo desetak milijuna eura.

Postoje krediti u ukupnom iznosu od 390 milijuna eura, a uprava je već najavila prve korake: zatvaranje oko 170 trgovina, pri čemu većina radnika ostaje u Studencu, te smanjenje nabave, pogotovo svježih proizvoda. Mora se podsjetiti kako je Milavić, osnivač i bivši vlasnik, prodao Studenac poljskom fondu, koji je u posljednjih sedam do osam godina značajno širio poslovanje akvizicijama manjih trgovačkih lanaca, poput Pemo trgovina na jugu Hrvatske.

Iz sjedišta tvrtke tvrde kako to agresivno širenje nije dovelo do ove situacije, nego splet okolnosti poput ograničenja cijena, zabrane rada nedjeljom, ali i svojedobnog bojkota kupovanja u pojedinim trgovinama.

Studenac inače nikada nije slovio kao jedan od najjeftinijih dućana, a ni pod Milavićem nije bio diskonter. No, imao je izuzetno razvijenu mrežu malih trgovina, ukupno više od tisuću, a na nekim lokacijama poput manjih dalmatinskih otoka ili zaleđa bio je praktički jedina "kvartovska" ili mjesna trgovina.

S druge strane, još pri prodaji Poljacima znalo se kako golema većina prostora u kojima posluje Studenac nije u njihovu vlasništvu. Uglavnom je riječ o privatnim prostorima za koje je Studenac plaćao mjesečni najam, a za dio tih objekata u kojima posluju trgovine Studenca dobro upućeni tvrde da su u vlasništvu upravo Milavića i njegove obitelji. Restrukturiranje će svakako potrajati, dio vjerovničkih potraživanja gotovo će sigurno biti i otpisan tijekom postupka, a zasad se zna i prvi konkretan datum.

Određeno je, naime, ročište radi ispitivanja tražbina za 10. veljače 2027. u 9:30 sati na Trgovačkom sudu u Splitu, na koje su pozvani "dužnik, povjerenik i vjerovnici dužnika".