Otvoren novi PEVEX u Dugopolju: Na 10.200 kvadrata donosi do 22 tisuće artikala, nova radna mjesta i snažniju logistiku

Dugopolje je od danas bogatije za novu PEVEX prodavaonicu, 34. u Hrvatskoj, koja je svoja vrata kupcima otvorila u četvrtak ujutro na adresi Dubrovačka ulica 12.

Riječ je o velikom i moderno uređenom prodajnom centru koji se prostire na 10.200 četvornih metara, a u kojem kupce očekuje oko 22 tisuće artikala za gradnju, uređenje i opremanje doma, vrta i okućnice, kao i širok izbor robe svakodnevne potrošnje.

Nova lokacija nije važna samo zbog prodajnog prostora. U sklopu centra nalazi se i logistički centar te veliko skladište, čime PEVEX dodatno jača distribuciju i dostupnost robe na području Dalmacije. Upravo su položaj Dugopolja, blizina Splita i dobra prometna povezanost bili među važnim razlozima za odabir ove lokacije.

Svečanom otvorenju nazočili su predstavnici Uprave PEVEX-a, lokalne i regionalne vlasti, poslovni partneri, brojni uzvanici te kupci koji su među prvima obišli novu prodavaonicu.

Okupljenima se obratio predsjednik Uprave PEVEX-a Krešimir Bubalo, istaknuvši kako nova prodavaonica predstavlja još jedan važan korak u nastavku širenja kompanije i jačanju njezine pozicije na hrvatskom tržištu. PEVEX pritom ne planira stati na Dugopolju. Najavljeno je i otvaranje nove prodavaonice na Sirobuji u Splitu, za koju se još čeka potrebna dozvola, kao i buduće širenje poslovanja izvan granica Hrvatske.

Na otvorenju je govorio i načelnik Općine Dugopolje Perica Bosančić, koji je naglasio važnost nove investicije za lokalnu zajednicu, prije svega kroz nova radna mjesta i to njih čak 45, gospodarsku aktivnost i daljnji razvoj poslovne zone.

Ispred Splitsko-dalmatinske županije - Natalija Porobija također je pozdravila dolazak nove investicije, istaknuvši kako veliki projekti poput ovoga dodatno potvrđuju Dugopolje kao jedno od najvažnijih gospodarskih središta u županiji.

Otvorenje je imalo i humanitarnu notu. PEVEX je tom prilikom uručio donaciju u iznosu od 10.000 eura udruzi Mali tečak krščanstva - Kursiljo koja djeluje na području Splitsko-dalmatinske županije, čime je kompanija nastavila praksu potpore lokalnoj zajednici u sredinama u kojima posluje.

Prvi dan rada privukao je velik broj posjetitelja, a nakon simboličnog presijecanja vrpce kupci su razgledali novi prostor i iskoristili posebne pogodnosti pripremljene povodom otvorenja.

Od 16. do 22. srpnja kupce očekuje 20 posto popusta na sve proizvode po redovnim cijenama, a članovi PEVEX KLUB-a od 16. srpnja do 1. rujna mogu sudjelovati i u nagradnoj igri te osvojiti vrijedne nagrade.

Otvorenjem prodavaonice u Dugopolju PEVEX je kupcima iz Splita, Solina, Kaštela i šire okolice približio veliku ponudu proizvoda za dom i gradnju, ali istodobno napravio i važan poslovni iskorak u Dalmaciji.

Nova prodavaonica, logistički centar, najavljeno otvaranje na Sirobuji i planovi širenja izvan Hrvatske jasno pokazuju kako PEVEX nastavlja ubrzano širiti svoju mrežu i dodatno učvršćivati poziciju jednog od vodećih domaćih trgovačkih lanaca.