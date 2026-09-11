Otvoren aneks Cicibana: Svako dijete ima svoje mjesto u vrtiću

U Makarskoj je jučer svečano otvoren aneks Dječjeg vrtića Ciciban u kojem su svoje mjesto našla 84 mališana. Projekt dogradnje Cicibana vrijedan je 3,3 milijuna eura, uz sufinanciranje sredstvima Europske unije. Završetak projekta ujedno znači i rješavanje jednog od najvećih problema makarskog predškolskog odgoja posljednjih godina – nedostatka vrtićkih kapaciteta.

– Kada smo 2021. preuzeli odgovornost za Grad, oko stotinu djece koja su ispunjavala uvjete za upis ostajalo je bez mjesta u vrtiću. Pet godina poslije situacija je potpuno drugačija – danas su upisana sva djeca koja ispunjavaju uvjete, i to uz poštovanje Državnog pedagoškog standarda. Do toga nismo došli preko noći. Otvorili smo Maslinu, zapošljavali nove odgojitelje i stručne suradnike, ulagali u njihove plaće i uvjete rada, a dogradnjom Cicibana osigurali smo kapacitete koji su nam nedostajali. Hvala svima koji su svojim radom i angažmanom sudjelovali u realizaciji ovog velikog projekta. Danas se, usudio bih se reći, možemo pohvaliti najboljim vrtićem u Splitsko-dalmatinskoj županiji i jednim od najboljih u Hrvatskoj. Iza toga nisu samo novi prostori i brojke, nego pet godina sustavnog ulaganja u predškolski odgoj i, prije svega, u našu djecu, istaknuo je gradonačelnik Zoran Paunović.

U proteklih pet godina značajno su povećani vrtićki kapaciteti i ulaganja u predškolski odgoj. Krajem 2022. otvoren je Dječji vrtić Maslina, prvi vrtić izgrađen kao samostalni objekt u Makarskoj nakon 45 godina, kapaciteta 145 djece. Njegovim otvaranjem zaposleno je 20 novih odgojitelja i četiri nova člana stručne službe. Plaće zaposlenika Dječjeg vrtića „Biokovsko zvonce“ u istom su razdoblju povećavane tri puta, dok je udio predškolskog odgoja u gradskom proračunu porastao s 12,9 posto u 2021. na 21,3 posto.

Ravnateljica Dječjeg vrtića „Biokovsko zvonce“ Antonia Kapović istaknula je kako je otvorenje aneksa poseban trenutak za ustanovu koja danas okuplja 600 djece u 34 odgojne skupine.

– Danas ne otvaramo samo novu zgradu, nego nastavljamo dugu priču predškolskog odgoja u Makarskoj koja traje gotovo cijelo stoljeće. Od prvog dječjeg zabavišta 1927., preko Cicibana izgrađenog 1981., do njegova novog aneksa koji danas otvaramo, generacije djece ovdje su odrastale, a generacije odgojiteljica davale sebe. Iza ovih zidova puno je truda, papira i strpljenja, ali prije svega ljubavi prema djeci i vjere da svako dijete zaslužuje najbolje uvjete za svoje prve korake. Bez naših odgojiteljica ovo bi bile samo prazne sobe, a s njima će ovaj novi prostor postati drugi dom našoj djeci, poručila je ravnateljica Kapović.

Svečanost otvorenja započela je nastupom djece, a novi prostor blagoslovio je župnik don Jure Lovrinčević. Novi aneks, koji se prirodno nadovezuje na postojeći dio Cicibana, potom su obišli brojni uzvanici, među kojima sadašnji i bivši djelatnici vrtića, roditelji, gradski vijećnici te predstavnici gradskih ustanova i tvrtki.