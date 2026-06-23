Otvoren 65. Hvar Summer Festival: Hvar zasjao u znaku umjetnosti i glazbe

U nedjelju, na prvi dan ljeta, 21. lipnja kada cijeli svijet obilježava Svjetski dan glazbe, Hvar je na najljepši mogući način otvorio jubilarni 65. Hvar Summer Festival, jednu od najznačajnijih i najdugovječnijih kulturnih manifestacija na Jadranu.

Brojni uzvanici, gosti i ljubitelji kulture uživali su na prepunom Trgu sv. Stjepana u večeri ispunjenoj glazbom, emocijama i impresivnim vizualnim efektima koji su označili početak još jednog festivalskog ljeta.

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Svečani program otvorenja započeo je nastupom Hvarske gradske glazbe, nakon čega je publiku oduševio Festivalski orkestar kojim je ravnao dirigent Martin Pleše uz nastup solista mezzosopranistice Dubravke Šeparović Mušović, tenora Roka Radovana i violinista Borne Bugera.

U pratnji Festivalskog orkestra, troje solista stvorilo je glazbeni doživljaj koji je na najbolji način spojio klasičnu umjetnost s jedinstvenim ambijentom hvarske povijesne jezgre, potvrđujući visoku umjetničku razinu kojom Hvar Summer Festival već 65 godina privlači publiku iz Hrvatske i svijeta.

Posebnu pozornost privukao je atraktivan 3D video mapping multimedijalnog umjetnika Ivana Marušića Klifa koji je povijesnu hvarsku Lođu pretvorio u fascinantnu kulisu svjetla i boja.

Ovogodišnji festival tijekom ljeta donosi bogat program koncerata, kazališnih predstava, umjetničkih projekata i posebnih događanja na najljepšim hvarskim lokacijama, pretvarajući grad u veliku pozornicu pod otvorenim nebom.

Tijekom naredna tri mjeseca, sve do 11. rujna, publika će imati priliku uživati u nastupima istaknutih domaćih i međunarodnih umjetnika koji će Hvar ispuniti vrhunskim kulturnim sadržajima.

Ulaznice za sva događanja mogu se kupiti putem platforme Adriaticket, a cjeloviti program i raspored festivalskih događanja dostupni su na službenim mrežnim stranicama festivala.