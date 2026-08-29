Otvoren 13. Makarska Jazz Festival: Vincen García prvi put nastupio u Hrvatskoj, večeras stiže legendarni Incognito

Sinoć je na Spomeniku revolucije otvoren 13. Makarska Jazz Festival, a prvu od tri festivalske večeri obilježio je nastup španjolskog basista Vincena Garcíje i njegovog benda.

Garcíju, kojem je ovo bio prvi nastup u Hrvatskoj, makarskoj je publici najavio umjetnički direktor festivala Ante Gelo, nakon čega je uslijedilo gotovo dva sata odlične svirke.

Basist i njegov bend, koji su u Makarsku stigli iz Valencije, donijeli su energičan spoj jazza, funka i fusiona, virtuozne instrumentalne dionice i sjajnu komunikaciju s publikom. García je već od prvih taktova pokazao zašto pripada novoj generaciji europskih glazbenika čije ime privlači sve veću pozornost na međunarodnoj jazz i fusion sceni.

Publika je odlično reagirala na energiju cijelog benda, a gotovo dvosatni koncert i prvi hrvatski nastup Vincena Garcíje na najbolji su način otvorili ovogodišnje izdanje festivala.

Iza Makarska Jazz Festivala stoji uigrana ekipa koja ovu glazbenu priču gradi već trinaest izdanja – organizatori Klaudija Vuković Vujčić i Igor Gojak te umjetnički direktor Ante Gelo. Uz brojne partnere i prijatelje festivala, i ove su godine u Makarsku doveli program koji povezuje velika međunarodna imena, domaće glazbenike i mlade makarske talente.

Večeras na pozornicu stiže Incognito

Nakon odličnog otvaranja uz Vincena Garcíju, 13. Makarska Jazz Festival nastavlja se večeras, 29. kolovoza, kada u 21 sat na pozornicu Spomenika revolucije stiže legendarni britanski sastav Incognito, jedno od najvećih imena ovogodišnjeg festivalskog programa.

Predvođen Jean-Paulom „Blueyjem“ Maunickom, Incognito je jedan od najutjecajnijih sastava svjetske jazz-funk i acid jazz scene. Od osnutka 1979. godine izgradili su prepoznatljiv zvuk u kojem spajaju jazz, funk i soul te već više od četiri desetljeća osvajaju publiku diljem svijeta.

Nakon sinoćnjeg prvog hrvatskog nastupa Vincena Garcíje, druga od tri festivalske večeri tako u Makarsku dovodi još jedno veliko ime međunarodne glazbene scene.

1. Makarska Jazz Festival traje do nedjelje, 30. kolovoza, kada će jutarnji program „Evo mene među moje“ okupiti mlade makarske glazbenike, dok će završna večer na Spomeniku revolucije biti posvećena glazbenoj ostavštini Arsena Dedića, Gabi Novak i Matije Dedića.