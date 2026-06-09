Otvara se plaža Bene, ali posjetitelji moraju računati na otežan pristup

Od 15. lipnja 2026. godine ponovno se otvara Plaža OSI Bene za sve korisnike.

Zbog radova na sanaciji potpornog zida u blizini Instituta za oceanografiju i ribarstvo, dio prometnice u tom području i dalje je u potpunosti zatvoren za promet. U takvim okolnostima jedini mogući pristup plaži OSI Bene trenutno je preko sjeverne strane Marjana, što će dovesti do povećanog prometa u zoni Spinutskih vrata.

Zbog izmijenjene prometne regulacije posjetitelji park-šume Marjan pozivaju se na dodatni oprez, kao i na razumijevanje i solidarnost s obzirom na privremene uvjete prometovanja.