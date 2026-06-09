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Otvara se plaža Bene, ali posjetitelji moraju računati na otežan pristup

Zbog izmijenjene prometne regulacije posjetitelji park-šume Marjan pozivaju se na dodatni oprez

Od 15. lipnja 2026. godine ponovno se otvara Plaža OSI Bene za sve korisnike.

Zbog radova na sanaciji potpornog zida u blizini Instituta za oceanografiju i ribarstvo, dio prometnice u tom području i dalje je u potpunosti zatvoren za promet. U takvim okolnostima jedini mogući pristup plaži OSI Bene trenutno je preko sjeverne strane Marjana, što će dovesti do povećanog prometa u zoni Spinutskih vrata.

Zbog izmijenjene prometne regulacije posjetitelji park-šume Marjan pozivaju se na dodatni oprez, kao i na razumijevanje i solidarnost s obzirom na privremene uvjete prometovanja.

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