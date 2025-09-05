Otvara drugo izdanje Peristil Vibreza, evo programa

Na jednoj od najljepših pozornica u Hrvatskoj svečano se otvara drugo izdanje Peristil Vibreza – jedinstvenog glazbenog događaja koji spaja klasiku, cross-over i jazz.
Festival započinje koncertom Juliana Rachlina – jednog od najsvestranijih i najpriznatijih glazbenika današnjice. Rachlin je violinist, violist, dirigent i umjetnički ravnatelj s karijerom dugom gotovo četiri desetljeća.
Na Peristilu će nastupiti uz Zagrebačke soliste, ansambl svjetskog ugleda koji je održao gotovo 4000 koncerata diljem svijeta u najprestižnijim koncertnim dvoranama.
Program:
Wolfgang Amadeus Mozart
Divertimento u F-duru, K. 138
Allegro
Andante
Presto
Sinfonia concertante u Es-duru, K. 364/320d
za violinu, violu i orkestar
Allegro maestoso
Andante
Presto
W. A. Mozart: Koncert za violinu i orkestar u G-duru, K. 216
Allegro
Adagio
Rondeau: Allegro