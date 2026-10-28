Otpad postaje sve veći problem, a rješenje bi moglo biti jednostavnije nego što mislite: U Dugopolju otkrivaju kako

Kako smanjiti količine otpada koje završavaju na odlagalištima, koje su mogućnosti učinkovitijeg gospodarenja otpadom te kakvu ulogu u tome imaju građani, poduzetnici i pružatelji javnih usluga? Odgovore na ova i druga pitanja zainteresirani će moći saznati na edukativnom predavanju koje će se održati u petak, 30. listopada 2026. godine, s početkom u 18 sati, u prostorijama Razvojne agencije Općine Dugopolje ODRAZ.

Predavanje pod nazivom „Gospodarenje otpadom: Kako smanjiti pritisak na odlagališta otpada iz perspektive korisnika i pružatelja javne usluge sakupljanja otpada“ zajednički organiziraju Općina Dugopolje, Institut za istraživanje i razvoj inovacija u obrazovanju EDUKRATIA te ODRAZ – Razvojna agencija Općine Dugopolje.

U vremenu kada gospodarenje otpadom predstavlja sve veći izazov za lokalne zajednice, ali i za poslovni sektor, cilj je predavanja približiti ovu važnu temu građanima i poduzetnicima te ukazati na konkretne mogućnosti smanjenja količina otpada koje završavaju na odlagalištima.

Predavanje će održati Zvonimir Jukić, magistar inženjer kemijskog inženjerstva, sa specijalizacijom u području gospodarenja otpadom i zaštite okoliša.

Kroz praktične primjere i savjete iz svakodnevnog života i poslovanja sudionici će imati priliku upoznati se s izazovima sustava gospodarenja otpadom, sagledati ovu problematiku iz perspektive korisnika i pružatelja javne usluge sakupljanja otpada te saznati kako odgovornijim postupanjem mogu pridonijeti smanjenju opterećenja odlagališta i očuvanju okoliša.

Poseban naglasak bit će stavljen na važnost suradnje svih sudionika sustava, od pojedinaca i kućanstava do poduzetnika i nadležnih službi. Predviđeno je i vrijeme za pitanja, razmjenu iskustava i otvorenu raspravu.

Predavanje je besplatno te je namijenjeno poduzetnicima, obrtnicima i svim zainteresiranim građanima, a trajat će 90 minuta.

Organizatori pozivaju sve zainteresirane da se pridruže predavanju i informiraju o mogućnostima odgovornijeg i održivijeg gospodarenja otpadom u svojoj lokalnoj zajednici.

Informacije o predavanju:

Datum:petak, 30. listopada 2026.

Vrijeme:18:00 sati

Mjesto:ODRAZ – Razvojna agencija Općine Dugopolje, Ulica 114. brigade, Dugopolje

Trajanje:90 minuta

Organizatori: Općina Dugopolje, Institut EDUKRATIA i Razvojna agencija Općine Dugopolje ODRAZ.