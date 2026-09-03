Otpad nije kraj priče: u Solinu možete vidjeti kako odbačeni materijali mogu dobiti novi život

Otpad nije samo pitanje komunalnog reda i zbrinjavanja. On puno govori o načinu na koji živimo, odnosimo se prema prostoru i resursima te o tome tko snosi posljedice našeg načina proizvodnje i potrošnje. Upravo će se tim pitanjima tijekom rujna baviti program Kinokluba Split, koji kroz niz predavanja i vođenih tura otvara prostor za drugačije promišljanje otpada.

Od „kr(u/i)žnog“ gospodarstva i iluzije da se problem može jednostavno maknuti iz vidokruga, do regenerativnog dizajna i Wasteocena, program okuplja različite teme, formate i perspektive kako bi se istražilo gdje otpad nastaje, tko ga vidi, gdje završava i zašto se njegov ekološki teret tako često prelama preko najranjivijih zajednica i krajolika.

Jedan od događaja održat će se 5. rujna u 17 sati, kada će Marin Kanajet voditi predavanje i turu na imanju Nove starine u Solinu. Mjesto susreta je Ulica don Frane Bulića 154.

Kanajet će kroz primjere iz splitske okolice govoriti o nastanku otpada i izazovima s kojima se svakodnevno susrećemo – kako kao oni koji ga stvaraju, tako i kao stanovnici prostora u kojem završavaju velike količine odbačenih materijala.

Posebna tema bit će mogućnost drugačijeg odnosa prema materijalima koje odbacujemo. Kroz permakulturnu etiku i principe te alate za analizu i dizajniranje sudionici će imati priliku promisliti o održivijim rješenjima, ali i o tome kako za promjenu ponekad nije potrebna nova tehnologija, već drugačiji način razmišljanja.

Nakon uvodnog dijela slijedi šetnja kroz Nove starine, prostor u kojem se različiti odbačeni materijali ponovno koriste i uklapaju u sustav kao resurs. Sudionici će moći vidjeti primjere ponovne uporabe, prenamjene i kreativnog korištenja materijala te upoznati prostor koji je postao svojevrsni poligon za istraživanje, eksperimentiranje i učenje.

Nove starine pokazuju kako ono što je odbačeno uz malo kreativnosti i znanja može dobiti novu funkciju te postati dio rješenja primjenjivih u vrtovima, školama, javnim prostorima i svakodnevnom životu.

Marin Kanajet filozof je, sociolog, maslinar i edukator te predsjednik Udruge Permakultura Dalmacija iz Splita. Permakulturom se aktivno bavi od 2015. godine, a od 2023. nositelj je diplome iz permakulturnog dizajniranja. Sudjelovao je u projektiranju i provedbi različitih permakulturnih rješenja u zajednici, među ostalim i školskih vrtova i učionica na otvorenom.

Posebno ga zanima društvena dimenzija permakulture, povezivanje ljudi i razvoj lokalnih zajednica te primjena permakulturnih načela u obrazovanju i javnom prostoru. Koautor je edukacijskih programa i priručnika „Uvod u urbanu permakulturu“ i „Urbana permakultura u europskim srednjim školama“.

Autor je i koncepta pjesničkih večeri „Sjećanje na splitska stabla“, kojima kroz umjetnost i javni dijalog nastoji osvijestiti važnost očuvanja urbanih stabala kao dijela identiteta i kvalitete života Splita.

Predavanje i vođena tura namijenjeni su svima koji žele drugačije promišljati otpad, upoznati praktične primjere njegove ponovne uporabe i pronaći inspiraciju za vlastite projekte.

Za šetnju se preporučuje prikladna obuća, a sudionicima se savjetuje da ponesu vodu.