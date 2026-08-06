Otok koji svi fotografiraju zbog razglednica sada je pokazao drugo lice: Ovi prizori uskoro bi mogli nestati

Na Drveniku Velikom otvorena je izložba fotografija "Kako je bilo i još uvijek je" Kazimira Meštrovića, grafičkog dizajnera koji živi i radi na otoku.

Izložba donosi ciklus crno-bijelih fotografija posvećen svakodnevnim prizorima Drvenika Velikog, njegovoj arhitekturi, krajoliku i tragovima života koji povezuju otočnu prošlost sa sadašnjošću. Meštrović u središte svojega fotografskog ciklusa nije stavio prepoznatljive turističke vizure, nego motive koji zbog svoje svakodnevnosti često ostaju neprimijećeni. Ljudi se u njegovim kadrovima gotovo i ne pojavljuju, no njihova je prisutnost vidljiva u kućama, kamenim zidovima, brodovima, putovima i drugim elementima otočnog prostora.

"Drvenik sam želio prikazati izvan njegove uobičajene dalmatinske turističke slike. Zanimali su me prizori u kojima se istovremeno vide trajanje i promjena, ono što je ostalo gotovo isto i ono što polako nestaje", rekao je Meštrović na otvorenju izložbe. Istaknuo je kako fotografija za njega nije samo dokument prostora, nego i način da se svakodnevnim motivima, koje zbog njihove blizine često više ni ne primjećujemo, ponovno vrati značenje.

Dodao je da je odabirom crno-bijele fotografije želio dodatno naglasiti strukturu, svjetlo, sjenu i kontraste otočnog prostora. U načinu kadriranja te odnosima linija i ploha prepoznaje se Meštrovićevo dugogodišnje iskustvo grafičkog dizajnera i profesionalnog oblikovanja slike.

Njegova suradnica na projektu, komunikacijska savjetnica Ana Lučin, naglasila je kako autor uspomenu ne promatra kao nešto apstraktno i zaključano u prošlosti, nego kroz živ odnos prema mjestu. "Fotografirajući ono što je preživjelo, dokumentira i ono što bi jednoga dana moglo nestati. Njegova izložba zato ne oplakuje nestali svijet, nego popisuje onaj u kojem još uvijek živimo. U vremenu kad se otoci fotografiraju da bi se prodali, Meštrović ih fotografira da bismo ih sačuvali", poručila je Lučin.

Izložba tako donosi intiman i nenametljiv pogled na Drvenik Veliki, udaljen od idealiziranih turističkih prizora, istodobno upozoravajući na vrijednost prostora, arhitekture i tragova otočnog života koji se pred očima stanovnika i posjetitelja postupno mijenjaju.