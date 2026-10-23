Otok Hvar dao čak 27 akademika! U Starom Gradu otvoreno šetalište posvećeno velikanima znanosti i kulture

U petak 23. listopada 2026. u Starom Gradu svečano je otvoreno Šetališta akademika otoka Hvara i održani I. Dani akademika otoka Hvara, u sklopu projekta „Desetljeće akademika otoka Hvara (2025. – 2035.)“, dugoročne interdisciplinarne inicijative posvećene istraživanju, očuvanju i revitalizaciji iznimne znanstvene, kulturne i umjetničke baštine otoka.

Program provode Hrvatska akademija znanosti i umjetnosti, Pharos – Međunarodni institut za znanost, umjetnost i kulturu, Stari Grad, Grad Hvar, Grad Stari Grad, Općina Jelsa i Općina Sućuraj.

Otok Hvar jedinstven je po broju istaknutih akademika, znanstvenika, književnika i umjetnika koji su svojim radom ostavili neizbrisiv trag u hrvatskoj i međunarodnoj znanosti i kulturi. Posebno se ističe podatak da je, prema dosadašnjim analizama, čak 27 akademika rođeno na otoku Hvaru ili svojim obiteljskim podrijetlom potječu s njega, što ovu otočku sredinu čini iznimnim rasadištem znanja, stvaralaštva i intelektualne izvrsnosti. Projekt je pokrenut sa željom da se ta iznimna baština sustavno istraži, očuva i učini vidljivijom te da postane trajno nadahnuće budućim generacijama.

Šetalište akademika – trajno priznanje hvarskim velikanima

Postavljanjem obilježja Šetališta akademika otoka Hvara u Starome Gradu odaje se počast pojedincima koji su svojim znanstvenim, umjetničkim i kulturnim doprinosima zadužili svoj otok i širu zajednicu. Šetalište nije samo mjesto sjećanja i zahvalnosti, nego i prostor susreta prošlosti i budućnosti, znanja i novih naraštaja.

Njegovim otvaranjem hvarski akademici dobivaju trajno mjesto u javnom prostoru, a njihova ostavština postaje vidljiv i dostupan dio otočkog identiteta.

Dani akademika otoka Hvara – Pharos znanja za budućnost

Dani akademika otoka Hvara znanstveno-umjetnički uspostavljaju prostor susreta, dijaloga i promišljanja o doprinosu akademika te o značenju njihova nasljeđa za budućnost. I. Dani akademika znanstveno-umjetnički su hommage posvećen svim akademicima otoka Hvara, njihovu iznimnom doprinosu i neraskidivoj povezanosti s otokom Hvarom. Okupljanjem predstavnika znanstvenih i kulturnih institucija, kolega, suradnika i prijatelja, ovaj će program pružiti priliku za zajedničko odavanje priznanja hvarskim velikanima te isticanje važnosti njihova nasljeđa u suvremenom društvu.

U sklopu programa bit će predstavljena i monografija „Akademici otoka Hvara“, prvo izdanje u istoimenom publikacijskom nizu kojim će se sustavno dokumentirati i predstavljati životi, djela i doprinosi akademika povezanih s otokom Hvarom. Monografija predstavlja važan korak u očuvanju intelektualne baštine otoka, a buduća izdanja nastavit će istraživati i promicati ovu jedinstvenu otočnu priču te je približavati novim naraštajima i široj javnosti.

Održat će se i dinamičan panel akademika i učenika otočnih škola koji će povezati naraštaje i otvoriti prostor za promišljanje o znanju, obrazovanju i stvaralaštvu kao temeljima budućnosti.

Projekt „Desetljeće akademika otoka Hvara“ tijekom desetogodišnjeg razdoblja obuhvatit će interdisciplinarna istraživanja, znanstvene i edukativne programe, kulturno-umjetničke manifestacije, publikacije i druga događanja. Među njegovim ključnim ciljevima su jačanje lokalnog identiteta i ponosa, poticanje mladih na obrazovanje i stvaralaštvo te razvoj prepoznatljivosti Hvara kao otoka akademika, s naglaskom na kulturni i znanstveni turizam.

PROGRAM DOGAĐANJA

Petak, 23. listopada 2026. | Stari Grad

11:00 sati – Svečano otvorenje Šetališta akademika otoka Hvara

Ispred Mauzoleja don Šime Ljubića, Stari Grad

12:30 sati – Svečana akademija

Kazališna dvorana, Stari Grad

U sklopu svečane akademije predstavit će se monografija „Akademici otoka Hvara“, prvo izdanje publikacijskog niza posvećenog očuvanju i promociji baštine hvarskih akademika.

„Pharos znanja za budućnost“ poruka je koja povezuje ova događanja i cijeli projekt: očuvanjem nasljeđa akademika otok Hvar čuva vlastiti identitet, slavi intelektualnu izvrsnost i stvara nadahnuće za generacije koje dolaze.