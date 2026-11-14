Otoci večeras stižu u srce Splita! Peškarija postaje velika gastronomska pozornica, a sve ima i humanitarni cilj

Splitska Peškarija večeras, 14. studenoga, postaje mjesto susreta dalmatinskih otoka, njihovih proizvođača, ugostitelja i ljubitelja dobre hrane. Manifestacija “Štorija o’ spize”, koju organiziraju Turistička zajednica grada Splita i Grad Split, nastavlja se programom posvećenim otočkoj gastronomskoj baštini. Uz bogatu ponudu tradicionalnih jela, vina i slastica, posjetitelje očekuju nastupi Stipe Andrijaševića s bendom te šoltanskog sastava Sotto Voce. Poseban naglasak stavljen je na humanitarni karakter događanja, budući da će se tijekom večeri prikupljati dobrovoljni prilozi za dvije ustanove i udruge.

Brač donosi janjetinu s bižima, maslinovo ulje i poznatu hrapoćušu

Jedan od središnjih dijelova programa bit će Brački stol, na kojem će se zajednički predstaviti turističke zajednice otoka Brača i Udruženje obrtnika Brač. Pod sloganom “Otključaj okuse Brača”, otočki ugostitelji, obiteljska poljoprivredna gospodarstva i mali proizvođači predstavit će svoje najpoznatije proizvode.

Posebnu pozornost zasigurno će privući janjetina s bižima, koju će pripremati chef Dino Šeparović i konoba Kala. Posjetitelji će moći kušati i namaze od zelenih i crnih maslina, marmeladu od kapule te različita maslinova ulja. U programu sudjeluju Muzej uja i OPG Cukrov, koji će predstaviti tradiciju bračkog maslinarstva. Među ponuđenim proizvodima bit će i gin 778 Larise Hržić, dok će ljubitelji slastica doći na svoje zahvaljujući Udruzi Hrapoćuša iz Dola, koja donosi tradicionalnu istoimenu bračku tortu.

Humanitarni stol za Udrugu “More snage”

Brački dio manifestacije imat će i važnu humanitarnu dimenziju. Članice Udruge “More snage”, koja okuplja osobe oboljele i liječene od karcinoma, pripremit će kolače za posjetitelje. Sva hrana na Bračkom stolu bit će besplatna, a građani će moći ostaviti dobrovoljne donacije namijenjene radu udruge. Organizatori tako žele povezati predstavljanje otočke tradicije sa solidarnošću i podrškom onima kojima je pomoć potrebna.

Vis predstavlja svoje najpoznatije pogače, Šolta donosi vina i glazbu

Na Peškariju stižu i predstavnici Visa, a posebno zanimljiv dio programa pripremaju učenici srednje škole s tog otoka. Oni će predstaviti dvije poznate otočke delicije, višku i komišku pogaču, koje su među najprepoznatljivijim jelima viške gastronomske tradicije.

S druge strane, Šolta će se predstaviti svojim vinima, a za glazbeni ugođaj pobrinut će se vokalno-instrumentalni sastav Sotto Voce. Uz njih će nastupiti i Stipe Andrijašević s bendom, dok će se u obližnjoj Ulici Obrov nastaviti gastronomsko-vinski program uz kušanje mladih vina i druženje s vinarima.

Pečene srdele za Centar “Juraj Bonači”

Još jedna humanitarna akcija održat će se ispred splitske Ribarnice, gdje će se za posjetitelje pripremati pečene srdele. Ribu je donirala tvrtka Centaurus, a dobrovoljni prilozi prikupljeni tijekom ove akcije bit će namijenjeni Centru za odgoj i obrazovanje “Juraj Bonači” Split. Tako će posjetitelji tijekom jedne večeri imati priliku sudjelovati u dvije humanitarne inicijative, pomoći Udruzi “More snage” i podržati rad Centra “Juraj Bonači”.

Nastavak gastronomske priče u srcu Splita

Večerašnje predstavljanje otočkih specijaliteta nastavak je programa koji je proteklih dana privukao ljubitelje dalmatinske gastronomije. U srijedu su se na Peškariji mogli kušati skradinski rižot, bračke tripice s varenikom, korčulanska lumblija, soparnik i domaći pršut. Predstavili su se i vinari s Korčule i iz Kaštela, a sudjelovala je i Turističko-ugostiteljska škola Split.

Peto izdanje manifestacije započelo je 6. i 7. studenoga Festivalom poljičke gastronomije, a večerašnjim programom u prvi plan dolaze tri dalmatinska otoka. Program na splitskoj Peškariji traje od 17 do 21 sat, a posjetitelje očekuju otočki specijaliteti, glazba uživo i prilika da svojim donacijama podrže dvije humanitarne akcije.