Otočani otjerali turiste: "Nas tu živi 50, a njih dođe po tisuću dnevno. Ulaze nam u kuće i traže zahod"

Stanovnici otoka Ošljaka organizirali su za vikend prosvjed: smeta im invazija turističkih brodova koji se zaustavljaju na njihovu otočiću smještenom pokraj Ugljana. Upozoravaju da se pomorsko dobro koristi bez ikakvih regulacija te da Ošljak, najmanji nastanjeni otok na Jadranu, spada u zaštićeno dobro pa takve turističke aktivnosti uopće nisu predviđene zakonom, piše Telegram.

“Nećete na naš otok, to je naš dnevni boravak”, poručili su na prosvjedu. Turisti na otočić dolaze brodovima, a otočani tvrde da im ulaze u dvorove i hodaju po vrtovima. Otočić nema toalet, vodu, ni dućan, na njemu radi tek jedan restoran.

“Ti brodovi dolaze potpuno nezakonito i nelegalno na zaštićeno područje, a mi smo samo dvije stepenice do Nacionalnog parka”, navodi Mihovil Valčić u razgovoru za 24sata. Bio je među prosvjednicima koji su spriječili iskrcaj gostiju.

‘Neznanac je ušao u kuću i pitao gdje je toalet’

“Prolaze kroz vrtove, beru povrće, a vrhunac je bio kad je neki dan neznanac ušao u kuću i pitao gdje je toalet”, navodi jedna od stanovnica i dodaje da nije protiv turista, ali smatra da ljudi ne bi smjeli nepozvani ulaziti na tuđu imovinu. Na Ošljaku je zimi desetak stanovnika, ljeti ih je pedesetak. Tvrde da je to maksimum.

“Ošljak nije turističko mjesto, a nitko se nikad nije konzultirao s nama. Mi smo uvijek tu, živimo i nama je život nemoguć. Meni se prijeti od takvih brodara koji nemaju nikakve dozvole niti za ukrcaj u Zadru, a kamoli za iskrcaj ovdje”, govori Valčić.

Jure Brižić, načelnik Općine Preko pod koju potpada Ošljak, kaže kako su organizirani sastanci, ali dogovora nema. Dvaput su se našli s Lučkom upravom i Naturom Jaderom 2000, s brodarima i mjesnim odborom kako bi regulirali dolaske turista, dodaje. “U sezoni do tisuću ljudi dnevno prođe malim otokom i to je veliki pritisak na stanovnike. No mještani odbijaju da im bilo tko dolazi, a to je nemoguće”, ističe Brižić.

Skreću pažnju na legalnost poslovanja brodara

Iz Ministarstva zaštite okoliša i zelene tranzicije tvrde da nema elemenata za izdavanje naredbe o zabrani dolazaka turista na otok. “Zakonodavstvo RH prepoznaje mnoge druge instrumente kojima bi se mogla regulirati predmetna problematika kroz propise koji uređuju pitanja upravljanja pomorskim dobrom i prostornim planom”, navode u ministarstvu.

Mještani najavljuju nove prosvjede i ne misle odustati od svojih zahtjeva. Skreću pažnju i na legalnost poslovanja brodara koji im dolaze.

“Želimo svakako da brodari koji pristaju imaju adekvatna odobrenja za prijevoz u zaštićeno područje, da se provjeri jesu li im računi fiskalizirani i jesu li im skiperi legalno zaposleni. Tek kad se to bude napravilo, to je početak rješavanja našega problema, jer dok se to ne napravi, dano je zeleno svjetlo ovakvoj eksploataciji našeg otoka”, navodi jedan od mještana.