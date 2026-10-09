"Otmica" djevojke ilirskog roda pokrenula je tragediju: Nagrađeni roman vraća nas 1.100 godina u vrijeme praslavenske mitologije

U ogranku Gradske knjižnice Marka Marulića u Žrnovnici održana je promocija povijesnog romana „Lovci na iluzije“, četvrtog romana književnika Zorana Jurišića, koji je prošle godine osvojio književnu nagradu „Zoranić“ za roman godine.

Promociju je vodio Rade Popadić, dok je odabrane ulomke iz knjige čitala Darija Bujas. Posjetitelji su imali priliku upoznati se s neobičnim književnim svijetom u kojem se isprepliću povijest ranosrednjovjekovne Hrvatske, praslavenska mitologija, drevni običaji te ljubavne i obiteljske tragedije.

Posebnost ovog romana jest i njegov zemljopisni okvir. Radnja je smještena u 925. godinu, na prostor današnjeg Strožanca, Podstrane i Žrnovnice, gdje se na prijelazu iz poganskog u kršćansko razdoblje susreću različite kulture, vjerovanja i zajednice.

Perun, Veles i Mokoš: Stari bogovi na padinama iznad Žrnovnice

Jurišić je inspiraciju za roman pronašao u praslavenskoj mitologiji i povijesti kraja čiji toponimi i danas čuvaju sjećanje na pretkršćanska vjerovanja.

U mitskom svijetu starih Slavena središnje mjesto zauzima Perun, bog groma i munje, koji vlada s visina, iz krošnje mitskog stabla svijeta. Njegov je suparnik Veles, povezan s podzemljem, vodom, stokom i plodnošću, čije je prebivalište u korijenju stabla, odnosno u nižim i vlažnim predjelima.

Njihov sukob predstavlja vječnu borbu reda i kaosa. Veles, koji se u rekonstruiranim mitovima često pojavljuje u zmijskom ili zmajskom obličju, nastoji narušiti uspostavljeni poredak. Perun ga progoni gromovima i munjama, vraćajući ga u podzemni i vodeni svijet. Tako se ponovno uspostavlja ravnoteža prirode.

Važnu ulogu u tom mitskom svijetu ima i Mokoš, žensko božanstvo povezano sa zemljom, vlagom i plodnošću, čija se sudbina isprepliće s Perunovom i Velesovom. Prema rekonstrukcijama praslavenskog mita, Veles otima mladog Jarila, Perunova sina, koji se u proljeće vraća iz podzemnog svijeta i susreće Maru, svoju sestru i buduću družicu.

Njihova mitska ljubav, premda nedopuštena prema ljudskim mjerilima, simbolizira obnovu prirode, plodnost i neprekidni ciklus godišnjih doba, života i smrti.

Upravo taj svijet starih bogova i vjerovanja Jurišić prenosi na padine stvarnog Peruna, brda koje se uzdiže između Žrnovnice i Podstrane.

Obitelj Gojomira: Četiri sina, nesretna ljubav i život uz rijeku Žrnovnicu

Središte radnje romana čini obitelj Gojomira, imućnog pripadnika hrvatskog plemena koji živi u Perunovu selu, na južnim padinama istoimenog brda.

Gojomir ima četvoricu sinova – Kovilja, Jerkuna, Borana i Horka – dok su mu dvije kćeri umrle neposredno nakon rođenja. Njegova se obitelj bavi poljoprivredom, stočarstvom i trgovinom solju koja se dobiva u solanama na ušću rijeke Žrnovnice.

Poput ostalih pripadnika svoje zajednice, Gojomir štuje „staru viru“, s Perunom kao vrhovnim božanstvom.

No i sam nosi teret neostvarene ljubavi. Naime, oženio se Čamberinom kćeri prema želji svojega oca Radoslava, kojemu je taj brak donio znatan miraz. Iako je prihvatio očevu odluku, Gojomir nikada nije zaboravio svoju prvu ljubav, Janu.

Zbog vlastitog iskustva odlučuje da njegovi sinovi neće morati prolaziti isto. Daje im slobodu izbora budućih supruga, što će se pokazati presudnim za razvoj događaja.

Boranova ljubav prema kršćanki ilirskog roda pokreće dramatičan zaplet

Kada na red za ženidbu dođe treći sin Boran, otac mu tijekom šetnje Perunom priopćava da sam može odabrati djevojku kojom će se oženiti.

Boran je oduševljen. Već je duboko zaljubljen u Ljiljanu, lijepu djevojku iz zajednice Pituntina, potomaka starosjedilačkog stanovništva antičkog naselja Pituntium na području današnje Podstrane.

No između njih postoji važna razlika: Boran pripada zajednici koja štuje stare slavenske bogove, dok je Ljiljana kršćanka.

Gojomir ipak želi pomoći sinu da osvoji djevojku, a prilika se ukazuje uoči obreda inicijacije, kojim mladići potvrđuju svoju zrelost i simbolično ulaze u svijet odraslih muškaraca.

Boran uspješno prolazi inicijaciju, no slavlje koje slijedi potpuno mijenja tijek priče.

Tijekom proslave, uz obilje pića, Gojomir i njegovi sinovi otimaju Ljiljanu, za kojom žudi i drugi mladić, Milun.

Taj događaj postaje početak glavnog zapleta. Ono što je započelo kao priča o mladenačkoj ljubavi postupno prerasta u niz dramatičnih sukoba, tragedija i krvavih obračuna.

Jurišić kroz sudbinu jedne obitelji prikazuje mnogo širu sliku razdoblja u kojem se susreću stari i novi običaji, poganstvo i kršćanstvo te zajednice različitoga podrijetla.

Godina 925. i vrijeme kada se odlučivalo o hrvatskom jeziku u bogoslužju

Na promociji je bilo riječi i o povijesnom okviru romana, osobito vremenu hrvatskog kralja Tomislava i uspostavljanja ranosrednjovjekovnog Hrvatskog Kraljevstva.

Godina 925., u koju je smještena radnja, posebno je važna i zbog prvog Splitskog crkvenog sabora, na kojem su se otvarala pitanja crkvene organizacije te uporabe slavenskog jezika u liturgiji.

Upravo je glagoljaška tradicija, uz stoljetno prepletanje latinskog i slavenskog kulturnog nasljeđa, ostavila dubok trag u Dalmaciji i Poljicima.

Posjetitelji promocije tako su mogli čuti o drevnim slavenskim svećenicima – žrecima, starim obredima, dolasku Hrvata, starosjedilačkim zajednicama ilirskog podrijetla i njihovu postupnom prožimanju s doseljenim stanovništvom.

Zanimljivo je da tragovi tih vjerovanja nisu sačuvani samo u pričama. Perun, Perunsko, Perunić i Zmijski kamen na području Žrnovnice i Podstrane dio su krajolika koji su istraživači praslavenske mitologije, među kojima i akademik Radoslav Katičić, povezivali s nekadašnjim mitskim predodžbama.

Zbog toga roman ima dodatnu vrijednost za čitatelje iz ovoga kraja: njegova se radnja ne odvija na nekom dalekom, izmišljenom prostoru, nego upravo ondje gdje danas žive, šetaju i svakodnevno prolaze.

Roman nagrađen „Zoranićem“ za 2025. godinu

„Lovci na iluzije“ objavljeni su 2025. godine u izdanju nakladničke kuće Biakova i Ogranka Matice hrvatske u Podstrani. Roman ima 144 stranice, a autor je sam naslikao i njegovu naslovnicu.

Književna nagrada „Zoranić“, nazvana prema Petru Zoraniću, autoru prvog hrvatskog romana „Planine“, Jurišiću je dodijeljena u rujnu 2025. godine u Zadru.

Autor je pri pisanju bio nadahnut i istraživanjima Radoslava Katičića i Ivana Mužića o slavenskoj mitologiji i povijesti Poljica.

Roman se odlikuje sažetim, dinamičnim pripovijedanjem i nizom događaja koji se gotovo filmskom brzinom razvijaju prema dramatičnom završetku. U pogovoru naslovljenom „Lovci na duboka sjećanja“ književnica Božica Jelušić posebno je istaknula snažan dojam koji djelo ostavlja na čitatelja.

Jurišić najavio novi roman: Glavni junak bit će legendarni poljički knez

Na kraju žrnovačke promocije Zoran Jurišić otkrio je da uskoro planira objaviti novi roman, ponovno nadahnut poviješću ovoga kraja.

Ovoga puta glavni junak bit će Žarko Dražojević, veliki poljički knez i vojvoda s prijelaza 15. u 16. stoljeće, poznat po vojnim pothvatima i borbama protiv Osmanlija.

Dražojević je poginuo 1508. godine u zasjedi na putu od Klisa prema Sinju, a pokopan je u splitskoj katedrali. Njegovu je smrt u latinskim stihovima opjevao i sam Marko Marulić.

Nakon što je romanom „Lovci na iluzije“ čitatelje poveo u vrijeme starih slavenskih bogova i početaka Hrvatskog Kraljevstva, Jurišić će se tako novim djelom okrenuti još jednom burnom razdoblju dalmatinske i poljičke povijesti.