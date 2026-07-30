Otkriveno zašto je muškarac (35) napao gradonačelnika Visa! Brat vlasnice kafića priveden

Splitska policija dovršila je kriminalističko istraživanje nad 35-godišnjakom za kojeg postoji osnovana sumnja da je jučer, 29. srpnja 2026. godine, u Visu napao 49-godišnjeg muškarca koji je dolazio na svoje radno mjesto.

Prema policijskom izvješću, napad se dogodio oko 7.45 sati ispred zgrade na adresi Trg 30. svibnja 1992. godine. Sumnja se da je 35-godišnjak muškarca udario šakom u glavu, potom ga kacigom udarao po tijelu, uputio mu prijetnje te oštetio bicikl.

Napadnutoj osobi pružena je liječnička pomoć, a utvrđeno je da je zadobila lakše tjelesne ozljede.

Kako je ranije objavljeno, napadnuti muškarac je gradonačelnik Visa Hrvoje Mratinić. Prema neslužbenim informacijama, incident se dogodio nakon sukoba vezanog uz uklanjanje dijela ugostiteljske terase, no okolnosti događaja utvrđuje policija.

Kriminalističkim istraživanjem utvrđena je sumnja da je 35-godišnjak počinio tri kaznena djela – tešku tjelesnu ozljedu u pokušaju, prijetnju i oštećenje tuđe stvari.

Osumnjičeni je jutros uz kaznenu prijavu predan pritvorskom nadzorniku, dok se kriminalističko istraživanje nastavlja.