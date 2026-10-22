Otkriveno za koga radi Ella Dvornik. Šef: Ona je odlična radnica

Ella Dvornik nedavno se zaposlila kod poznatog chefa Marija Mandarića. On je to otkrio tijekom gostovanja u emisiji "Prime Time s Cigijem", gdje je pred kamerama nazvao svoju novu zaposlenicu. Ella se javila i odmah mu prepričala neobičan događaj koji je doživjela dok je obavljala poslovni zadatak.

Provjera na radnom mjestu

Tijekom razgovora s voditeljem Nevenom Ciganovićem, Mandarić je rekao da Ella radi za njega i odlučio je provjeriti je li na poslu. "Znam da se zaposlila jer se zaposlila kod mene. Sad bi trebala biti na poslu. Evo, nazvat ću je da vidim", rekao je chef. Na Ciganovićevo pitanje je li siguran da će je ondje zateći, samouvjereno je odgovorio: "Sigurno je, ona je odlična radnica."

Međutim, kad se javila na telefon, Ella je otkrila da nije u uredu, ali je imala priču koju je htjela podijeliti. "Čekaj sad sekundu. Molim te, sad slušaj dvije minute što mi se dogodilo", započela je i objasnila da je dobila zadatak odnijeti veliku vrećicu kovanica na brojanje.

Incident s vrećom kovanica

Ispričala je da joj je kolega nakon odlaska ostavio veliku vreću sitnog novca i rekao da je odnese na mjesto gdje će ga prebrojiti. Priznala je da tamo nikad prije nije bila i da nije znala kako postupak funkcionira. Situacija je postala neugodna kad je došla na šalter, gdje je čekala 45 minuta. "Ja dođem, 45 minuta tamo čekam. Žena na šalteru se dere na mene što sam ja došla, da je ogroman red", prepričala je Ella.

Službenica ju je zatim uputila u drugu zgradu, gdje se navodno nalazi stroj za brojanje kovanica. Ella je bila iznenađena takvom reakcijom jer nije znala da postoji poseban uređaj za tu namjenu. "Kako bih ja to trebala znati?", komentirala je. Odlučila je ipak ostati dok se situacija ne riješi. "Uglavnom, sada dolazi njezina kolegica. Ja sam ju čekala jer neću ići nigdje", nastavila je, piše Index.

Neočekivano pitanje

Druga službenica počela je brojiti kovanice i činilo se da će zadatak napokon biti obavljen. "I ona kao to sve broji, broji, broji, broji", ispričala je Ella. Usred brojanja, službenica joj se iznenada obratila. "Ej, jel ti mogu nešto reći?", upitala ju je. Ella je odgovorila: "Dobro, što je bilo?", ne sluteći što slijedi. Prema Ellinim riječima, službenica ju je pitala: "Jeste vi znali da je Cigi gay?" Na to se voditelj emisije u studiju glasno nasmijao.

Unatoč neugodnosti, Ella je razgovor sa šefom završila u vedrom tonu. "Eto, osim toga, na poslu je super", poručila je. Podsjetimo, Ella je nedavno pratiteljima na društvenim mrežama otkrila da uz svoje online aktivnosti sada ima i klasičan posao s uredom.