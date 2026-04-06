Otkriveno u kojim smo godinama najmanje sretni - i što tada napraviti

Nitko ne očekuje da će se jednog dana probuditi s osjećajem da život koji živi više nije njegov. Imate posao, vezu, rutinu, sve ono čemu ste težili, a opet nešto ne štima.

Ne radi se o velikom preokretu, nego o tihoj spoznaji da vas ono što vas je nekad pokretalo više ne ispunjava.

Tekst se nastavlja nakon oglasa

Sreća tijekom života ima obrazac

Taj osjećaj nije umišljen. Istraživanja pokazuju da zadovoljstvo životom često prati tzv. U-krivulju.

Najniža točka, prema ekonomistima Davidu Blanchfloweru i Andrewu Oswaldu, često dolazi upravo u ranim i srednjim četrdesetima.

To ne znači da nešto radite pogrešno. Više znači da ste došli do faze u kojoj neka stara očekivanja jednostavno više ne vrijede.

Problem nije u rutini

Dok smo mlađi, vjerujemo da je sve važno tek ispred nas: posao, partner, stabilnost. Kad to ostvarimo, budućnost više ne izgleda kao prostor pun mogućnosti, nego kao održavanje onoga što već imamo.

I tu dolazi do pukotine.

Ovakav osjećaj ne rješava se boljim planiranjem ili strožom rutinom, jer nije organizacijski problem, nego egzistencijalni.

"Srednji prolaz" kroz život

Psiholog James Hollis ovo razdoblje naziva “srednjim prolazom” – trenutkom kada stara uvjerenja gube snagu, a nova još nisu formirana.

To može biti zbunjujuće i neugodno, ali je ujedno i normalan dio razvoja.

Velik dio nezadovoljstva dolazi iz razlike između života koji živite i onoga koji ste nekad zamišljali.

Što zapravo pomaže

U takvim trenucima ne pomažu veliki planovi.

Ponekad više znače male stvari koje nemaju jasan cilj: šetnja bez plana, razgovor bez svrhe, vrijeme bez pritiska da mora biti “korisno”.

Kad se osjećate izgubljeno, nije vam potreban savršen plan za budućnost, nego nešto jednostavno što možete napraviti danas. Jer takva razdoblja, koliko god djelovala trajno, najčešće su samo prijelaz.

Stari način života više ne funkcionira, a novi se tek počinje oblikovati.