Otkriveno tko je žena sa snimke s Ernestom Petryjem

Ličko-senjski župan Ernest Petry posljednjih se dana našao u središtu pozornosti nakon što se pojavila snimka njegova provoda u jednom gospićkom ugostiteljskom objektu, na kojoj je snimljen u prisnom odnosu s mlađom ženom. Sada su otkriveni i novi detalji o ženi sa snimke.

Riječ je o Ani Obućini, koja je zaposlena u Javnoj ustanovi za zaštitu i očuvanje prirode Ličko-senjske županije, a uz posao u županijskoj ustanovi uključena je i u privatni biznis, piše portal 24sata.

Radi kao viša referentica

Prema podacima objavljenima na službenim stranicama Javne ustanove, Obućina je prvostupnica ekonomije te radi u Odjelu općih i zajedničkih poslova, na radnom mjestu više referentice za upravne poslove. Riječ je o ustanovi čiji je osnivač Ličko-senjska županija, no valja naglasiti da zaposlenje u toj ustanovi formalno nije isto što i radno mjesto u samoj županijskoj upravi.

Sa sestrom ima obrt za prirodnu kozmetiku

Obućina je ujedno partnerica u zajedničkom obrtu Divinum, koji se bavi proizvodnjom prirodne kozmetike, parfema, eteričnih ulja i drugih preparata. Kao nositeljica obrta navedena je Marija Obućina, dok je Ana partnerica, a obje su ovlaštene za njegovo zastupanje.

Obrt sa sjedištem u Perušiću osnovan je u prosincu 2019. godine. Zanimljivo je i da je Marija Obućina 2020. godine, u sklopu projekta "Lokalno partnerstvo za zapošljavanje Ličko-senjske županije", dobila potporu od 50.000 kuna za razvoj poduzetničkog projekta.

Potpora je, međutim, dodijeljena godinu dana prije nego što je Ernest Petry izabran za ličko-senjskog župana 2021. godine. Petry je nakon objave snimke tvrdio da je riječ o čestitki za rođendan te da se u lokalu nije dugo zadržao. Snimka je izazvala posebnu pozornost jer je nastala u vrijeme političkih rasprava i izvanredne saborske sjednice povezane s problemom opasnog otpada na području Like.