Otkriveno što je pronađeno u stanu u kojem je umrla Hayden Panettiere: Oglasio se ured mrtvozornika

Na mjestu smrti poznate američke glumice Hayden Panettiere navodno je pronađen Narcan (nalokson), lijek koji se uobičajeno koristi za hitno suzbijanje učinaka predoziranja opioidima. Prema izvješću koje je u ponedjeljak objavio TMZ, Narcan je otkriven u stanu u Greenvilleu u Južnoj Karolini, gdje je glumica preminula. Izvori navode kako je na madracu pronađen uređaj namijenjen davanju tog potencijalno spasonosnog sredstva. Ipak, ostaje nepoznato je li dozu primila sama Panettiere ili neka druga osoba koja se nalazila u stanu.

Ured mrtvozornika okruga Greenville ranije je priopćio kako su pokušaji reanimacije 36-godišnje glumice bili bezuspješni. U izjavi za BBC pojasnili su da su hitne službe u nedjelju, 16. kolovoza, intervenirale zbog dojave o srčanom zastoju, no unatoč naporima, glumicu nisu uspjeli spasiti. Panettiere je pronađena bez svijesti u nedjelju poslijepodne u stambenom kompleksu u Greenvilleu, a smrt je proglašena na samom mjestu događaja. Prema izvješću ureda mrtvozornika, obdukcija nije otkrila tragove ozljeda koji bi upućivali na uzrok smrti, pa će točne okolnosti biti utvrđene daljnjom istragom i dodatnim testovima.

Policija je pokrenula istragu, a glasnogovornik je za Daily Mail potvrdio da su službenici stigli u Judson Mill Lofts u nedjelju oko 13:51. U službenom priopćenju navodi se da joj je po dolasku pružena medicinska pomoć, ali je osoba, kasnije identificirana kao Hayden Panettiere, proglašena mrtvom na mjestu događaja. Slučaj se istražuje u suradnji s uredom mrtvozornika. Policija je također dodala da preliminarna istraga nije ukazala na znakove nasilja ili sumnjive okolnosti te da je hitnu pomoć pozvala osoba bliska glumici, piše Večernji list.