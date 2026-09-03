Otkriveno koliko se trošilo na dan Thompsonova koncerta. Vukovar trlja ruke

Veliki koncert Marka Perkovića Thompsona prošloga vikenda u Vukovaru je ostavio vidljiv trag i na potrošnji u gradu. Osim što je Vukovar tada bio pun ljudi, podaci Porezne uprave pokazuju daje bio pun i izdanih računa.

Porezna uprava potvrdila je za SiB da je u subotu, 29. kolovoza u Vukovaru izdano 97.132 računa ukupne vrijednosti 1.751.021,50 eura.

Istoga datuma prošle godine u Vukovaru izdano je 51.970 računa manje, odnosno 45.162 računa vrijednih ukupno 701.995,80 eura. Ukupna fiskalizirana potrošnja u Vukovaru toga dana tako je porasla za više od milijun eura, odnosno za gotovo 150 posto u odnosu na 29. kolovoza lani.

Porast se osjetio i u ugostiteljstvu.

U djelatnosti pripreme i usluživanja hrane i pića 29. kolovoza ove godine u Vukovaru izdano je 49.372 računa, a njihov ukupni iznos dosegnuo je 1.094.081,57 eura.

Istoga dana prošle godine vukovarski su ugostitelji izdali 6.035 računa ukupne vrijednosti 47.005,12 eura, što na dan koncerta predstavlja povećanje od 43.337 računa, odnosno za više od 700 posto

Ugostitelji su na dan Thompsonovog koncerta ostvarili oko 23 puta veći fiskalizirani promet nego istoga dana lani.

Veći promet i u trgovinama

Povećanja potrošnja nije zaobišla ni trgovinu na malo. Na dan koncerta izdano je 37.924 računa vrijednih 512.534,08 eura. Godinu ranije bilo ih je 30.238, a njihova je vrijednost tada iznosila 459.748,00 eura.

Tako se zarada vukovarskih trgovaca, u usporedbi s istim danom prošle godine, povećala za 52.786,08 eura, što je oko 11 posto više nego lani.

Skok potrošnje vidljiv je i odnosu na subotu tjedan dana prije koncerta. Toga je dana u svim djelatnostima izdano 44.939 računa ukupne vrijednosti 764.172,06 eura. U pitanju je 52.193 računa manje u odnosu na 29. kolovoza 2026. godine, dok je vrijednost fiskaliziranih računa bila manja za nešto manje od milijun eura, odnosno na dan koncerta bila je veća za oko 129 posto.

U konačnici, ugostiteljski promet u Vukovaru 29. kolovoza ove godine bio je oko 18 puta veći, a broj izdanih računa 8,5 puta veći nego sedam dana ranije.

Porezna uprava također upozorava na to da usporedbe podataka između 2025. i 2026. godine treba promatrati s određenim oprezom. Naime, od 1. siječnja 2026. godine fiskalizacija u krajnjoj potrošnji primjenjuje se na sve obveznike fiskalizacije, neovisno o načinu plaćanja, dok u prethodnim godinama fiskalizacija za transakcijska plaćanja nije bila obvezna.