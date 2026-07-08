Otkriveno koga je Dalić predložio za svog nasljednika

Zlatko Dalić više nije izbornik hrvatske nogometne reprezentacije. Nakon gotovo devet godina na klupi Vatrenih, njegov odlazak postao je služben nakon sastanka s predsjednikom HNS-a Marijanom Kustićem, a sada je pred Hrvatskim nogometnim savezom pitanje izbora novog stratega, piše gol.hr.

Kao prvi kandidat za nasljednika nameće se Slaven Bilić, koji je već neko vrijeme među favoritima za preuzimanje reprezentacije. Iz HNS-a su ranije stizali signali prema bivšem hrvatskom izborniku, a očekuje se da bi razgovori o mogućem povratku mogli biti brzo zaključeni.

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Dalić je, prema informacijama Germanijaka, kao jednog od svojih nasljednika vidio i Ivicu Olića, aktualnog izbornika U21 reprezentacije. Upravo ga je zato poveo kao pomoćnika na Svjetsko prvenstvo, a u razgovorima o mogućem odlasku spominjao je ljude iz sustava koji bi mogli nastaviti njegov rad.

Postojala je ideja da Olić preuzme A-reprezentaciju, dok bi Vedran Ćorluka mogao naslijediti njegovu poziciju na klupi U21 momčadi. Ipak, u HNS-u je prevladalo mišljenje da bi takav potez u ovom trenutku mogao biti prerano opterećenje za Olića, posebno zbog izazova koji dolaze u Ligi nacija i borbe U21 reprezentacije za plasman na Europsko prvenstvo.

Zbog toga se sve više iskristalizirala opcija sa Slavenom Bilićem kao glavnim rješenjem. Iako su se među mogućim kandidatima spominjali i Nenad Bjelica te Igor Tudor, nijedna od tih opcija nije bila toliko ozbiljna kao Bilićev povratak ili Olićevo unaprjeđenje.