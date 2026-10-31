Otkriveno kako je Luka Modrić glasao za najboljeg mladog igrača svijeta: Njegov izbor odjeknuo u BiH

Luka Modrić svojim je izborom najboljih mladih nogometaša svijeta privukao veliku pozornost, a na visokom drugom mjestu našao se talentirani reprezentativac BiH Kerim Alajbegović.

Mladi 'Zmaj' bio je nominiran za prestižni Trofej Kopa, nagradu za najboljeg mladog igrača koja se dodjeljuje u sklopu izbora za Zlatnu loptu. Alajbegović je u konačnom poretku zauzeo sjajno sedmo mjesto, što je ogroman uspjeh za bosanskohercegovački nogomet, piše tportal.

Ipak, najviše je odjeknulo glasanje kapetana hrvatske reprezentacije. Kao bivši osvajač Zlatne lopte, Modrić je imao pravo glasa te je pokazao koliko zapravo cijeni mladog dragulja iz BiH. Na prvo mjesto očekivano je stavio Barcinog Laminea Yamala, dok je na drugo lansirao upravo Alajbegovića, ostavivši na trećem mjestu Warrena Zaire-Emeryja.

Alajbegović se tako u Modrićevim očima našao ispred brojnih razvikanih svjetskih talenata. Dobiti ovakvo priznanje od jednog od najboljih veznjaka u povijesti nogometa velika je čast, ali i najbolja potvrda njegovog neospornog talenta.

🚨 𝗡𝗘𝗪: Luka Modric's votes for the Kopa trophy: 1. Lamine Yamal

2. Kerim Alajbegović

3. Warren Zaïre-Emery https://t.co/2JSeMlYg2I — The Touchline | 𝐓 (@TouchlineX) October 31, 2026