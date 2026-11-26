Policijski službenici Službe općeg kriminaliteta i Postaje granične policije Imotski, u suradnji s Općinskim državnim odvjetništvom u Splitu, dovršili su kriminalističko istraživanje nad 47-godišnjim muškarcem zbog sumnje u počinjenje kaznenog djela ugrožavanja okoliša otpadom.

Kriminalističkim istraživanjem utvrđeno je postojanje osnovane sumnje da je 47-godišnjak u razdoblju od 19. kolovoza 2023. do 25. studenoga 2026. godine na području Zagvozda, na zemljištu ukupne površine veće od 5000 četvornih metara, bez potrebne dozvole obavljao djelatnost gospodarenja otpadom.

Građevinski otpad prekrivao zemljom

Kako navode iz policije, osumnjičeni je od drugih osoba preuzimao i odlagao različite vrste građevinskog otpada, među kojima su bili ostaci betona i asfalta, drvena stolarija, izolacijski materijal, plastične i željezne cijevi, ambalaža građevinskih proizvoda te zemlja i kamenje iz iskopa.

Sumnjiči ga se da je otpad odlagao na zemljište, a potom ga dodatno prekrivao zemljom kako bi ga prikrio, pri čemu je nastala mješavina zemlje i otpada.

U srijedu, 25. studenoga, na području općine Zagvozd provedena je pretraga terena.

Nakon dovršenog kriminalističkog istraživanja protiv 47-godišnjaka bit će podnesena kaznena prijava nadležnom Općinskom državnom odvjetništvu u Splitu.